لوران بلان يعترف بـ"سوء الاتحاد" أمام الأخدود .. ويكشف: نحتاج لهذا الأمر للمنافسة على الألقاب!

الاتحاد حقق فوزًا بشق الأنفس..

اعترف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، بمستوى فريقه "السيئ" أمام مستضيفه الأخدود، رغم تحقيق الانتصار وحصد الـ3 نقاط.

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الاتحاد فاز (2-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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بلان قال في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، بعد المباراة: "فريق الأخدود صعب على أرضه ووسط جماهيره.. لقد حققنا انتصارًا أمام خصم عنيد؛ ولكننا نحتاج للتحسن فنيًا".

وأكد المدير الفني الفرنسي، أن العميد الاتحادي افتقد خدمات متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، أمام مستضيفه الأخدود، لافتًا إلى أن الجهاز الطبي فضل إراحة اللاعب، بعد معاناته من الإصابة.

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وأعلن لوران بلان إرسال تقرير طبي إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؛ من أجل إعفاء كانتي من الانضمام إلى المنتخب الوطني، خلال فترة التوقف الدولي القادم.

وشدد بلان على أن هناك العديد من اللاعبين "الجدد"، الذين لم يقدموا أفضل ما لديهم بعد، مثل الألباني ماريو ميتاي؛ بسبب عدم الانسجام مع الفريق - حتى الآن -.

وعلى الرغم من ذلك.. أعرب مدرب نادي الاتحاد عن ثقته في قدرة فريقه، على المنافسة بقوة على كافة الألقاب، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ قائلًا: "أعتقد أننا قادرون على ذلك.. لدينا أسماء كبيرة، تحتاج إلى الانسجام فقط".

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، وبفارق الأهداف عن الهلال "المتصدر"، والذي لعب مباراة أقل.