"بلعبة واحدة هزم الأخدود فماذا لو انتقل للنصر؟" .. موسى ديابي يسقط خصوم الاتحاد في الملعب ونجله يرقص خارجه!

اللاعب يواصل أرقامه الخرافية مع الاتحاد..

عاشق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على موعد مع "ثنائية فرنسية" ممتعة؛ تجمع بين المهاجم الكبير كريم بنزيما، والجناح المهاري موسى ديابي.

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ديابي وبنزيما واصلا الإبداع، خلال مباراة الاتحاد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وسجل بنزيما الهدف الأول للعميد الاتحادي؛ بعد صناعة رائعة من مواطنه ديابي في الدقيقة 50؛ ليقودا الفريق للفوز (2-1) على الأخدود العنيد، واقتناص 3 نقاط مهمة للغاية.

وتلاعب ديابي بدفاعات الأخدود، بعد انطلاقة رائعة من الجناح الأيمن، قبل أن يرسل عرضية أرضية إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء؛ والذي قام بدوره بتسديد كرة صاروخية داخل الشباك.

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قيادة الاتحاد للانتصارات بـ"لعبة واحدة"

نعم.. مستوى الاتحاد بالكامل، لم يكن ممتعًا في مباراة الأخدود؛ لكن.. ما أصبح يميز الفريق في الموسم الحالي 2024-2025، هو "الفاعلية الكبيرة" على مرمى المنافس.

على سبيل المثال.. ديابي لم يشكل الخطورة المعهودة منه طوال المباراة، ولكنه من مهارة فردية، نجح في كسر دفاعات الخصم، وإرسال هدية إلى بنزيما.

والنادي البطل يحتاج إلى هذه النوعية من اللاعبين، الذين يستطيعون قيادته للانتصارات، من لعبة واحدة فقط، بغض النظر عن تقديم الفريق مستوى جيد أم سيئ.

وصنع موسى ديابي 7 أهداف - حتى الآن -، وذلك بعد مرور 6 جولات فقط من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، منهم اثنين لمواطنه كريم بنزيما.

وخارج الملعب.. خطف نجل ديابي الأنظار؛ حيث تم تداول مقطع فيديو على نطاقٍ واسع، يظهره وهو يرقص في المنزل، احتفالًا بهدف بنزيما الذي جاء بصناعة والده.

ماذا لو انتقل موسى ديابي للنصر؟!

وقبل أن ينتقل ديابي إلى الاتحاد، في صيف العام الحالي؛ كان اللاعب هدفًا كبيرًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، والذي يُعاني في مركز الجناح الأيمن، منذ فترة طويلة.

لكن في النهاية.. نجح العميد الاتحادي في حسم الصفقة لصالحه، في الوقت الذي لا يزال النصر يعاني في مركز "الجناح"، وذلك بالاعتماد على البرازيلي أندرسون تاليسكا في هذا المكان أحيانًا، أو مواطنه الشاب أنجيلو جابرييل في أحيانٍ أخرى.

وكان من الممكن أن يحل موسى ديابي، العديد من المشاكل في النصر - إذا تمت صفقته -؛ وذلك باختراقاته ومهاراته على الجانب الأيمن، كما أنا عدد صناعته لم تكن لتقل أبدًا، خاصة بتواجد مهاجم قناص؛ مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ومع توهج السنغالي ساديو ماني، جناح أيسر نادي النصر، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، كان من الممكن أن يمتلك النصر "ثنائي رهيب على الأطراف"، لن يستطيع أحد إيقافهما أبدًَا.