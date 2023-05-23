أخبار الاتحاد اليوم | عميل اتحادي قد يفسد قضية محمد كنو وتهديدات قوية من وزارة الرياضة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ23 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ23 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

اتحاد الكرة يعترف رسميًا بحرمان الاتحاد نقاط الفوز أمام الهلال

لا ينفك الجدل ينتهي حول أخطاء تحكيمية مؤثرة في دوري روشن السعودي إلا ويُفتح نقاشًا جديدًا عن أخطاء جديدة، وتصب دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم المزيد من البنزين على النار بتحليلها للقطات التحكيمية المثيرة للجدل والاعتراف بالقرارات الخاطئة. (طالع التفاصيل)

ثورة نصراوية بعد اكتشاف "عميل اتحادي" في قضية الهلال ومحمد كنو

رغم أن نادي الاتحاد ليس طرفًا نهائيًا في قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو إلا أن ما اكتشفه جمهور العالمي دفعهم لثورة، قد تهدد عمل هيئة المحكمين. (طالع التفاصيل)

تهديدات قوية للاتحاد وجماهيره .. وزارة الرياضة تخرج عن صمتها في قضية "النصر والتلاعب"

بعد أيام من الجدل واتهامات التلاعب والتفويت، خرج رجاء الله السلمي؛ مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، بتصريحات قوية وصارمة حول هذه الاتهامات، التي طالت نادي النصر تحديدًا. (طالع التفاصيل)

6 قضايا تهدد مسيرة الاتحاد .. إعلامي يثير الجدل حول "فساد" العميد

حذر الإعلامي تركي الحربي، من أن نادي الاتحاد؛ سيكون على رأس المتضررين، حال التحقيق في "قضايا الفساد" بالوسط الرياضي السعودي. (طالع التفاصيل)

هل يطمئن الاتحاد؟ .. مسلي آل معمر يرد على قضية النصر وكنو

رد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على إمكانية حصول فريقه على نقطتين إضافيتين، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، على خلفية قضية النجم الدولي محمد كنو. (طالع التفاصيل)

رعب في الاتحاد .. "خطوة أخيرة قبل الإعلان عن حصول النصر على نقاط ديربي الهلال"

يوم بعد آخر، يقترب الشارع الرياضي السعودي، من معرفة مصير "استئناف" نادي النصر، ضد مشاركة محمد كنو مع الهلال، في ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | عودة فراس البريكان، واختراق ثلاثي الصدارة الاتحادي

لُعبت الأسبوع الماضي الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ونواصل معكم تقديم حلقات سباق الأفضل في الدوري السعودي والذي انطلق تزامنًا مع موسم 2020-2021. (طالع التفاصيل)

مظلوم تشيلسي ومطرود لعدم الانضباط .. لاعبون "صف ثاني" ينافسون ليونيل ميسي للانضمام للدوري السعودي

على استحياء تظهر أسماء عدد من اللاعبين وسط أحاديث عن صفقات عالمية ضخمة محتملة في الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فما هي الصفقات المحتملة؟ (طالع التفاصيل)