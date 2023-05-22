6 قضايا تهدد مسيرة الاتحاد .. إعلامي يثير الجدل حول "فساد" العميد

حذر الإعلامي تركي الحربي، من أن نادي الاتحاد؛ سيكون على رأس المتضررين، حال التحقيق في "قضايا الفساد" بالوسط الرياضي السعودي.
والقانوني عمر الخولي طالب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بفتح تحقيق فيما اعتبره فساد بالمنظومة الرياضية؛ دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وطالب الحربي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالتحقيق في 6 قضايا متعلقة بنادي الاتحاد، حال تم الأخذ بمطالبات الخولي؛ وهي: "1- تصريح صالح الصقري، 2- انتقال وتسجيلات المغربي عبدالرزاق حمد الله، 3- تزوير جنسية لاعب التايكوندو، 4- تزوير أعمار اللاعبين، 5- الرشوة التي تحدث عنها عمر نفسه، 6- تصريح إعلامي عن أسعار البلنتيات والطرد".
وشدد الإعلامي الرياضي، على أن قضايا الفساد، لا تسقط بـ"التقادم"؛ ما يعني إمكانية إصدار قرارات بخصوص مرتكبيها، مهما مر الزمن.
الصقري كان قد زعم أن نجوم الاتحاد، يدعون الإصابة؛ للهروب من كشف المنشطات، بينما قدّم نادي النصر، تسجيلات صوتية؛ تدعي تفاوض العميد مع حمد الله، أثناء الفترة المحمية من عقده، مع قلعة العالمي.
ومن ناحيتها.. وقعت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد التايكوندو، عقوبات ضد نادي الاتحاد؛ بسبب تزوير جنسية وأعمار بعض لاعبيه، في بطولة المملكة التأهيلية للبراعم.
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