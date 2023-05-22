رعب في الاتحاد .. "خطوة أخيرة قبل الإعلان عن حصول النصر على نقاط ديربي الهلال"

تطورات جديدة في قضية محمد كنو ترعب الاتحاد

يوم بعد آخر، يقترب الشارع الرياضي السعودي، من معرفة مصير "استئناف" نادي النصر، ضد مشاركة محمد كنو مع الهلال، في ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

والنصر قدّم استئنافًا إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ للحصول على نقاط الديربي "كاملة"، باعتبار أن كنو شارك مع الهلال، دون انتهاء فترة إيقافه "4 أشهر".

وحسب القانوني الرياضي أحمد الأمير، تم التأكد أخيرًا، من صحة احتجاج قلعة العالمي، ضد مشاركة اللاعب في ديربي الرياض؛ قائلًا: "على فريق التحكيم الآن، وبطلب من أحد الأطراف، أو من تلقاء نفسه، مخاطبة قسم أوضاع اللاعبين بـ(فيفا)، للتأكد بأن فترات إيقاف المنافسات، لا تحسب ضمن عقوبة كنو".

وألمح الأمير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى تخوف الجهات المختصة، من مخاطبة "فيفا"، بشأن قضية محمد كنو؛ حتى لا يتم إلغاء نتائج منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم "قطر 2022"، حال التأكد من عدم صحة مشاركة اللاعب.

وأضاف القانوني الرياضي: "في أسوأ الظروف؛ لن يعاقب الاتحاد السعودي بـ(إلغاء) نتائج المنتخب في كأس العالم، لكون المنافسة قد انتهت، ولن تتعدى العقوبة، لفت النظر والتوبيخ في هذه الحالة!".

واستشهد أحمد الأمير، بـ"اللائحة التفسيرية الدولية" للتأكيد على فوز النصر "المرتقب" بالقضية؛ والتي أوضحت أن احتساب الفترة الزمنية لإيقاف أي لاعب، مرتبطة بوجود مباريات رسمية لفريقه؛ وهو ما يعني أن فترة التوقف داخل الموسم نفسه، لا تحتسب ضمن عقوبة كنو، وبالتالي عدم صحة مشاركته في الديربي.

جدير بالذكر أن حصول النصر، على نقاط ديربي الرياض "كاملة"؛ سيعني ارتفاع رصيده في جدول ترتيب الدوري إلى 62 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي الاتحاد "المتصدر".