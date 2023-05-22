تهديدات قوية .. وزارة الرياضة تخرج عن صمتها في قضية "النصر والتلاعب"

صمتت وزارة الرياضة عدة أيام أمام اتهامات جمهور الاتحاد للنصر والطائي بالتلاعب في نتيجة مواجهتهما، وحان موعد الرد

بعد أيام من الجدل واتهامات التلاعب والتفويت، خرج رجاء الله السلمي؛ مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، بتصريحات قوية وصارمة حول هذه الاتهامات، التي طالت نادي النصر تحديدًا.

جمهور الاتحاد وإعلامه وجهوا اتهامات للنصر والطائي بالتلاعب في نتيجة مواجهتهما، التي أقيمت قبل أيام، وفاز بها العالمي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بداعي العلاقات القوية التي تربط الناديين، بجانب تصريح مدرب الطائي المقال ميريل رادوي، حول عدم خوض فريقه للمباراة بضغوطات كبيرة، وهو ما فسره البعض بأنه تعمل التخاذل، لإهداء الفوز للمنافس.

وقال السلمي، خلال لقائه بـ"مؤتمر الإعلام الوطني": "أي شخص لديه ملاحظات أو انتقادات عليه أن يتجه بها لوزارة الرياضة، لكن لن نسمح لكائن من كان أن يشكك في نزاهة رياضتنا، ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ قرارت صارمة تجاه التشكيك في المنافسات دون أدلة".

جدير بالذكر أنه بالتزامن مع فوز النصر أمام الطائي، تعثر الاتحاد بالتعادل أمام الهلال بنتيجة 1-1، في كلاسيكو الجولة نفسها، وهو ما زاد من غضب جمهور العميد.

ويتصدر النمور حاليًا جدول الترتيب برصيد 63 نقطة متفوقين بفارق ثلاث نقاط فقط على النصر، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.