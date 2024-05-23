أخبار الاتحاد اليوم | عقوبة انضباطية على جاياردو ومدرب تشيلسي أقرب للعميد من "المهرج"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 23 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس 23 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"مفلس والاتحاد أكبر من هذا المهرج!" .. انتفاضة جماهيرية لمنع التعاقد مع اسم تدريبي عالمي

انتفضت الجماهير الاتحادية، لمنع مجلس إدارة النادي، من التعاقد مع أحد الأسماء التدريبية العالمية، الذي ارتبط بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"أعمل ليل نهار" .. لؤي ناظر يحمس جماهير الاتحاد قبل الانتخابات!

حرص لؤي ناظر المرشح على منصب رئيس نادي الاتحاد، على توجيه رسالة حماسية إلى جماهير النمور، وذلك في ظل اقتراب انتخابات النادي. (طالع التفاصيل)

تفاصيل حل الاتحاد لأزمته .. "مفاجأة في صفقة سعد الموسى وشراء أحمد الغامدي على 3 أعوام"

الأيام الماضية شهدت تحذيرات من مسؤولي نادي الاتفاق السعودي، لعملاق جدة الاتحاد ومجلس إدارته؛ بشأن مصير صفقة الثنائي سعد الموسى وأحمد الغامدي. (طالع التفاصيل)

بموافقة وزارة الرياضة .. "مهرجان ضخم" محتمل يجمع الأهلي والاتحاد قريبًا

فجّر الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، مفاجأة كبرى؛ بشأن إمكانية إقامة "مهرجان ضخم" يجمع بين عملاقي جدة الأهلي والاتحاد، خلال الفترة القليلة القادمة. (طالع التفاصيل)

مخيب آمال الهلال ونصف فريق في الاتحاد .. أسوأ صفقات دوري روشن 2023-24

أصبحنا على بُعد أمتار قليلة جدًا من نهاية الموسم الذي انتظره الجميع، بعد انتقالات تاريخية خلال فترتي الصيف والشتاء لموسم 2023-2024، ولكن هناك منها من خيب الآمال! (طالع التفاصيل)

مارسيلو جاياردو وصاحب اللقطة غير الأخلاقية .. عقوبات صارمة من لجنة الانضباط

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن قراراتها بشأن ما حدث في الجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ (طالع التفاصيل)

الوظيفة الحلم .. الاتحاد يواجه منافسة ثنائية على خدمات بوتشيتينو

أعلن تشيلسي مؤخرًا عن إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ولكن المؤشرات الحالية تؤكد أنه لن يواجه صعوبة في إيجاد وظيفة جديدة. (طالع التفاصيل)

"بديل أوسبينا أو المنقذ من كوارث المعيوف" .. الكشف عن سعر حارس مانشستر سيتي للنصر والاتحاد!

أصبح النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فريق الكرة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مطلوبًا بقوة لأندية دوري روشن السعودي، وخاصة ناديي النصر والاتحاد اللذين ارتبطا بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ30 عامًا. (طالع التفاصيل)

"بطل ريمونتادا الريال وليمون تركه جوارديولا خاويًا" .. مفاجآت الميركاتو تتوالى على أندية دوري روشن!

كشف فيلكس دياز، رئيس تحرير جريدة (ماركا) الإسبانية، عن مفاجآت جديدة حول الصفقات المُرشحة للانضمام إلى دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي المقبل. (طالع التفاصيل)

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كلمة مريبة من مورينيو تثير الجدل .. "الهلال مُوجع وظهور البرتغالي سلبي في دوري روشن!"

أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي، حالة واسعة من الجدل، حول حديثه بشأن تقنية الفيديو، وصعوبة تفسير كلماته بشأن الجهة المقصودة بين الهلال أو الأهلي. (طالع التفاصيل)

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