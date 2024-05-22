جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة 33 من دوري روشن السعودي، والتي يلتقي فيها الهلال ضد الطائي، بينما يحل النصر ضيفاً على الرياض.

وفي الدوري الإيطالي نتابع لقاء وحيد يجمع كالياري في مواجهة فيورنتينا ضمن الأسبوع الـ38، كما نتابع مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 "23-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الفتح - الحزم 21:00 السعودية ومصر SSC Sport جعفر الصليح الرياض - النصر 21:00 السعودية ومصر SSC Sport عيسى الحربين الهلال - الطائي 21:00 السعودية ومصر SSC Sport علي سعيد الكعبي الفيحاء - التعاون 21:00 السعودية ومصر SSC Sport خالد المديفر الرائد - الأهلي 21:00 السعودية ومصر SSC Sport رؤوف خليف الأخدود - الوحدة 21:00 السعودية ومصر SSC Sport سليمان الشريف الاتحاد - ضمك 21:00 السعودية ومصر SSC Sport مشاري القرني أبها - الخليج 21:00 السعودية ومصر SSC Sport سعد يحيى الاتفاق - الشباب 21:00 السعودية ومصر SSC Sport راشد الدوسري

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - فيورونتينا 21:45 مصر والسعودية StarzPlay

الدوري المصري - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الزمالك - فيوتشر 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الشاذلي

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