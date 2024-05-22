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مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالهلال v الطائيالهلالالطائيالرياض v النصرالرياضالنصرالاتحاد v Damac FCالاتحادDamac FCالرائد v الأهليالرائدالأهليالاتفاق v الشبابالاتفاقالشبابالأخدود v الوحدةالأخدودالوحدةأبها v الخليجأبهاالخليجالفتح v الحزمالفتحالحزمAl-Fayha v التعاونAl-Fayhaالتعاونكالياري v فيورنتيناكالياريفيورنتيناالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالزمالك v Future FCالزمالكFuture FCالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة 33 من دوري روشن السعودي، والتي يلتقي فيها الهلال ضد الطائي، بينما يحل النصر ضيفاً على الرياض.

وفي الدوري الإيطالي نتابع لقاء وحيد يجمع كالياري في مواجهة فيورنتينا ضمن الأسبوع الـ38، كما نتابع مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 "23-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الفتح - الحزم21:00 السعودية ومصرSSC Sportجعفر الصليح
الرياض - النصر21:00 السعودية ومصرSSC Sportعيسى الحربين
الهلال - الطائي21:00 السعودية ومصرSSC Sportعلي سعيد الكعبي
الفيحاء - التعاون21:00 السعودية ومصرSSC Sportخالد المديفر
الرائد - الأهلي21:00 السعودية ومصرSSC Sportرؤوف خليف
الأخدود - الوحدة21:00 السعودية ومصرSSC Sportسليمان الشريف
الاتحاد - ضمك21:00 السعودية ومصرSSC Sportمشاري القرني
أبها - الخليج21:00 السعودية ومصرSSC Sportسعد يحيى
الاتفاق - الشباب21:00 السعودية ومصرSSC Sportراشد الدوسري

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كالياري - فيورونتينا21:45 مصر والسعوديةStarzPlay

الدوري المصري - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الزمالك - فيوتشر19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي

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