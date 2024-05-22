"مفلس والاتحاد أكبر من هذا المهرج!" .. انتفاضة جماهيرية لمنع التعاقد مع اسم تدريبي عالمي

البحث لا يزال جاريًا عن مدرب جديد للاتحاد..

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انتفضت الجماهير الاتحادية، لمنع مجلس إدارة النادي، من التعاقد مع أحد الأسماء التدريبية العالمية، الذي ارتبط بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الاتحاد اتخذ قرار "إقالة" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول، في انتظار التوصل إلى تسوية مالية معه؛ بعد تمسك المدرب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل، والذي يُقدر بـ22 مليون يورو.

ودشن عشاق نادي الاتحاد، وسمًا عبر منصة "إكس"؛ للتأكيد على رفضهم التعاقد مع المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، الذي تم إقالته منذ أيام قليلة، من تدريب العملاق الإيطالي يوفنتوس.

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الوسم الذي جاء تحت عنوان "#جمهور_الاتحاد_يرفض_اليجري"؛ شهد مطالبات جماهيرية عديدة، بالتعاقد مع مدرب "أفضل" من هذا الاسم؛ حسب وجهة نظرهم.

وقللت الجماهير الاتحادية، في هذا الوسم الذي دخل الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية، من قيمة أليجري الفنية، على الرغم من تحقيقه 16 لقبًا مختلفًا، مع وصفه بـ"المفلس تدريبيًا".

ليس هذا فقط.. بل أن البعض وصف المدير الفني الإيطالي المخضرم بـ"المهرج"، مع التأكيد على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أكبر منه بكثير.

جدير بالذكر أن صحيفة "سبورت"، ذكرت اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد، قد يتراجع عن التعاقد مع ماسيميليانو أليجري، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو؛ للتعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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