مقاتل الأهلي مع مسمار الاتحاد وأسد الهلال .. كتيبة الأفضل بين ثورة صفقات دوري روشن 2023-24

لن نتحدث عن الأفضل بشكل عام من بين كافة الفرق، إنما سنختار صفقة واحدة من الـ18 فريقًا تدخل القائمة، لنخرج بأفضل 18 صفقة على الإطلاق في ثورة السعودية..

SHAHID

وأخيرًا نحن على مشارف انتهاء موسم الثورة الصيفية والشتوية الكبيرتين في دوري روشن السعودي؛ الموسم الذي قدمت به السعودية درسًا للعالم أجمع بأنها قادمة وبقوة على مستوى الصفقات والمنافسة.

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جولتان فقط متبقيتان على نهاية موسم 2023-2024، بعدما مرت 32 جولة كانت الأعين بها تراقب الصفقات الجديدة تحديدًا، فهي من كلفت خزائن السعوديين الكثير والكثير، فهل استحقت ما دُفع بها؟، نعم! هناك من استحق فكان الأفضل قولًا وفعلًا.

دعونا نبدأ في هذه الحلقة بـ"أفضل صفقات موسم 2023-2024" على أن نستعرض غدًا "قائمة الأسوأ"، مع الوضع في الاعتبار بقاء جولتين لم تُلعب بعد..

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