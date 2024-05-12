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تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | سر رفض مبابي لإغراءات السعودية المالية، والهلال يُحرج أنمار الحائلي!

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نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 مايو 2024

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أحرج الحائلي .. الهلال يكشف الصفقات التي دعمتها لجنة الاستقطابات

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