أخبار الاتحاد اليوم | سخرية إيطالية من أحمد حجازي واقتراب من خطف هدف النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الخامس من يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الخامس من يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

"هلالي مرشح لرئاسة النصر و7 مفاجآت ستغير تاريخ الاتحاد والأهلي بعد الخصخصة"

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن خصخصة الأندية السعودية، فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، سلسلة من المفاجآت الكبرى للهلال والنصر والاتحاد والأهلي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد لا ينسى ثأره يا النصر .. ويقترب من الإعلان عن "أكبر صفعة" في الميركاتو

بعد خطف لقب الدوري .. الاتحاد يواصل الانتقام من نادي النصر وهذه المرة في الميركاتو. (طالع التفاصيل)

بعد الخصخصة .. كشف مصير إدارات الهلال والاتحاد والأهلي ومفاجأة مسلي آل معمر تهز النصر

أطلق سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030. (طالع التفاصيل)

رسميًا | خصخصة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي .. والكشف عن "الملاك الجدد"

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة. (طالع التفاصيل)

الثورة مستمرة .. ليفاندوفسكي الهدف المقبل لدوري روشن

تُحدث يوميًا تقريبًا قائمة اللاعبين المرشحين للعب في دوري روشن السعودي الموسم القادم، وآخر المضافين هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة. (طالع التفاصيل)

جول 11 | سالم الدوسري يقود ثلاثي الاتحاد ورباعي النصر .. تشكيل المخيبين في دوري روشن السعودي 2022-2023

استمرارًا مع حلقات جائزة "جول 11" نكشف اليوم عن تشكيل المخيبين، قبل أن نعلن عن تشكيل الأفضل والفائز غدًا الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

رينارد يُعيد الفضل لمكة في انتقال بنزيما "المسلم" للاتحاد

أشاد هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية بالحياة وتطورها وتغيرها في المملكة، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة مهتمة تمامًا بإيصال تلك الصورة للعالم الخارجي. (طالع التفاصيل)

فيديو | لا وفاء في حضرة بنزيما .. جماهير الاتحاد تصدم حمدالله

صدمة جماهير الاتحاد مهاجم الفريق وهدافه عبد الرزاق حمدالله باختيار رحيله هذا الصيف لو كان ذلك ثمن التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

باستخدام حجازي .. جمهور فيورنتينا يسخر من أخبار الاتحاد ونجم فريقهم

حساب "أبو سلمان" وهو أحد مشجعي العميد نشر تغريدة ربط فيها بين الاتحاد والمغربي سفيان أمرابط نجم وسط فيورنتينا، حيث كتب معلقًا على صورته "هل نراه قريبًا مع بطل الدوري العالمي الاستثنائي؟".

ولم يتضح الأمر بعد إن كان حديثه بناءً على أمنية شخصية أم معلومات حصل عليها من أحد مصادره داخل الاتحاد، لكن حساب "فيورنتينا بالعربي" الخاص بجمهور الفريق من العرب على تويتر لم يترك التغريدة دون التعليق عليها. (طالع التفاصيل)

جول 11 | "احضروا البشت" .. 20 صفقة عالمية منتظرة في الدوري السعودي أبرزهم "سجين وقائد جبان"

"احضروا البشت واستعدوا" جملة تم ترديدها من الإعلاميين المقربين للهلال، مع أنباء اقتراب ناديهم من التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على الرغم من دخول برشلونة الإسباني بقوة، في الصفقة.

هذه الجملة يبدو أنها لن تكون مرتبطة بميسي فقط؛ فهناك أكثر من 20 صفقة عالمية، محتمل انتقالها إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الصيف الحالي. (طالع التفاصيل)