أخيرًا .. حسم مصير إدارات الأندية بعد إطلاق مشروع الخصخصة

أطلق سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

المرحلة الأولى من مشروع الاستثمار والتخصيص، شملت 13 ناديًا سعوديًا؛ على رأسهم الرباعي الكبير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، أن إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ستعتبر منتهية فترة ولايتها بـ"النظام الجديد"، على أن تتم انتخابات نهاية الشهر الحالي.

وأشار العصيمي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الانتخابات ستختار رئيسًا وعضوًا فقط، على أن يكون باقي المجلس وعددهم 5 أشخاص، من ترشيح صندوق الاستثمار السعودي، والذي سيعين أيضًا الرئيس التنفيذي.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أنه لا يوجد بالنظام، ما يمنع الرئيس السابق وغيره، بالترشح لكرسي النادي من جديد، بعد حل المجلس؛ إلا أن الأمور المالية والتعاقدية، ستكون في يد الرئيس التنفيذي.

وكشف عبدالعزيز العصيمي، عن أن صندوق الاستثمار السعودي، سيكلف بعض رؤساء الفرق الكبرى بـ"الرئاسة التنفيذية" لأنديتهم، على أن يكون البعض الآخر خارج الحسبة؛ وعلى رأسهم مسلي آل معمر.

واختتم العصيمي سلسلة تغريداته؛ بالقول: "يتوقع عدم تكليف الأستاذ مسلي، بالرئاسة التنفيذية لنادي النصر وتسيير الأعمال".