استعدوا .. خارطة الكرة السعودية ستتغير حتمًا خلال الأسابيع القليلة القادمة

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن خصخصة الأندية السعودية، فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، سلسلة من المفاجآت الكبرى للهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وزير الرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن نقل 75% من ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمار السعودي، مع حل إدارات هذا الرباعي، وإجراء انتخابات جديدة.

وكشف الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن 7 أشياء ستتغير في الأندية الأربعة بعد الخصخصة؛ أبرزها إمكانية تولي هلالي رئاسة مجلس الإدارة أو الرئاسة التنفيذية في نادي النصر والعكس، وكذلك بين الاتحاد والأهلي.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أنه من بين الأشياء التي ستتغير بعد الخصخصة؛ تعيين مدراء رياضيين أجانب، ومشاهدة مباريات على قنوات خاصة بالأندية، بل وربما عبر تعليق غير محايد.

وأضاف: "أيضًا قد تتغير خارطة المنافسة؛ مع مشاهدة "نيوكاسل" جديد في الدوري السعودي خلال موسمين، على أن تصبح الأولوية بالنسبة للأندية؛ هي الكفاءة المالية والقانونية وليست المنافسة فقط".

وشدد أحمد الشيخي، على أن بعض ثقافات الأندية قد تتغير، رغبةً في الوصول لفئات جديدة في المجتمع، بما يتضمن تحديث شعاراتها، ورفع أسعار تذاكر المباريات، بحسب العرض والطلب؛ قائلًا: "سيذهب زمن التذكرة بـ30 ريالًا".