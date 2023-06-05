الثورة مستمرة .. ليفاندوفسكي الهدف المقبل لدوري روشن

اسم جديد يُحدث قائمة المطلوبين للأندية السعودية

تُحدث يوميًا تقريبًا قائمة اللاعبين المرشحين للعب في دوري روشن السعودي الموسم القادم، وآخر المضافين هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

صاحب الـ34 عامًا حقق نجاحًا ملحوظًا في موسمه الأول مع البارسا بعدما انضم إليه قادمًا من بايرن ميونخ الصيف الماضي، محرزًا 33 هدفًا خلال 44 مباراة في جميع البطولات، بجانب 8 تمريرات حاسمة.

الصحفي فلوريان بليتينبيرج أوضح عبر تويتر أن كريم بنزيما الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للاتحاد ليس النجم الأخير الذي سيلعب في السعودية الموسم القادم، بل القائمة تضم لاعبين مثل فيرمينو ولوكا مودريتش وسيرخيو راموس وآنخل دي ماريا، والاسم الجديد هو ليفاندوفسكي.

بليتينبيرج كشف النقاب كذلك عن معرفة بعض زملاء بنزيما بالعرض السعودي منذ البداية، مشيرًا إلى أن المهاجم الفرنسي كان هدف المسؤولين الكبار في المملكة.

يُشار إلى أن رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في مدريد حاليًا للتوقيع مع بنزيما قبل تقديمه في جدة، فيما تُشير الأخبار إلى توجه فهد بن نافل رئيس الهلال ووفد مرافق إلى باريس لحسم التوقيع مع ليونيل ميسي.