أخبار الاتحاد اليوم | سخرية أرجنتينية بعد التعاقد مع جاياردو ومفاجأة كبرى حول عبدالرزاق حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ19 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل ينتقل إلى السعودية؟ تحديد موقف صلاح في شتاء 2024

من المعروف أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هو هدف أساسي لدوري روشن السعودي، وذلك منذ صيف 2023 الذي شهد مفاوضات مكثفة من نادي الاتحاد. (طالع التفاصيل)

بين لاعبين ممتنعين ومدرب "رافض للتكريم!" .. حفل وداع الاتحاد لنونو سانتو يثير الجدل

كما كان موسم المدير الفني البرتغالي نونو سانتو الأخير مع الاتحاد السعودي مثيرًا للجدل، فقد رافقه الجدل حتى اللحظات الأخيرة له في مدينة جدة، حيث يحوم حاليًا حول حفل وداعه. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

إلى مارسيلو جاياردو "رجل الكهف" .. الهبوط من "عرش الملك" أول طرق النجاح مع الاتحاد!

"حان الآن موعد الابتعاد عن منطقة راحتك التي قبعت بها على مدار 12 عامًا .. الآن بداية الانطلاق بعيدًا عن الكرة اللاتينية" هذا هو لسان حال الأرجنتيني مارسيلو جاياردو وهو يحمل حقائبه متجهًا من بوينس آيرس إلى جدة، حيث تجربة مختلفة كليًا عن سابقتها. (طالع التفاصيل)

"انحراف" .. قناة أرجنتينية تسخر من طريقة إعلان الاتحاد التعاقد مع مارسيلو جاياردو

بينما يحتفل نادي الاتحاد السعودي بمديره الفني الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، هناك من يسخر من طريقة الإعلان عن تلك الصفقة، ووصفها بأنها تحمل الكثير من "الانحراف". (طالع التفاصيل)

مفاجأة .. "حمد الله سيرحل إلى فريق محلي في دوري روشن!"

يبدو أن أيام النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله داخل نادي الاتحاد أصبحت معدودة، بعد أن رحل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للفريق، وتم التعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو. (طالع التفاصيل)

حمد الله يعود

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

المغربي كان قد غاب عن مواجهة القوة الجوية الآسيوية ثم أبها في دوري روشن، نظرًا تلك الإصابة، لكنه اجتاز الاختبارات الطبية والبدنية، وشارك بالفعل في المران الجماعي للفريق.

استجابة لندمه؟ نجم لاتسيو يقترب من الانضمام إلى دوري روشن

مع اقتراب انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، بدأت الأندية السعودية بالتحرك الفعلي من أجل التفاوض مع أحد نجوم نادي لاتسيو الإيطالي من أجل ضمه. (طالع التفاصيل)

النملة والسفاح والعقيد .. نجوم يجب ألا تنساهم الجماهير السعودية بعد ضم أفضل لاعبي العالم!

ارتفعت طموحات أندية دوري روشن السعودي، بعدما أصبح الدوري يستهدف أكبر نجوم العالم خلال الوقت الحالي، لينافس الدوريات الكبرى، وهذا ما قد يجعل الجماهير تنسى النجوم المحترفين الذين تألقوا مع أنديتهم في الوقت الذي كان فيه الأندية تتعاقد مع لاعبين أجانب سطروا تاريخًا لهم. (طالع التفاصيل)

SHAHID