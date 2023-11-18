استجابة لندمه؟ نجم لاتسيو يقترب من الانضمام إلى دوري روشن

هل نرى نجم لاتسيو في دوري روشن الموسم المقبل؟

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مع اقتراب انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، بدأت الأندية السعودية بالتحرك الفعلي من أجل التفاوض مع أحد نجوم نادي لاتسيو الإيطالي من أجل ضمه.

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وأشار الإعلامي تركي الغامدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن هناك فريق سعودي يتفاوض حاليًا مع المهاجم تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو من أجل ضمه في شتاء 2024.

وأضاف الغامدي: "الصيف الماضي تشيرو كان داخل في مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية السعودية، ولكن الصفقة انهارت بعد رفض لوتيتو لبيعه وإقناعه للاعب بالبقاء مع البيانكو تشيلسيتي".

يُذكر أن إيموبيلي بالفعل كان هناك أحد الأندية السعودية يفاوضه من أجل ضمه، ولكن اللاعب رفض العرض، ليُعلن بعدها عن ندمه لرفض هذا العرض.

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ورد كارلو نهرا؛ المدير التنفيذي لدوري روشن على تصريحات مهاجم لاتسيو، وأكد له على أنه لم يفت الأوان على فكرة انضمامه إلى الدوري، في تلميح إلى أنه سيتم فتح المفاوضات معه مجددًا.

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