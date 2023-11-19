"انحراف" .. قناة أرجنتينية تسخر من طريقة إعلان الاتحاد التعاقد مع مارسيلو جاياردو

ماذا حدث لتسخر "TyC Sports" من إعلان الاتحاد؟

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بينما يحتفل نادي الاتحاد السعودي بمديره الفني الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، هناك من يسخر بطريقة الإعلان عن تلك الصفقة، ووصفها بأنها تحمل الكثير من "الانحراف".

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الإعلان عن الصفقة من قبل حساب الاتحاد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي جاء عبر فيديو يحمل بعض الرسوم المتحركة لجاياردو مع صور شخصية له خلال فترته كلاعب ومدرب، وهذا الفيديو تحديدًا الذي سخرت منه قناة "TyC Sports" الأرجنتينية.

شبهت القناة "ساخرةً" الرسوم الكاريكاتورية المستخدمة في الفيديو بالتمثال الذي صنعه جمهور ريفر بليت الأرجنتيني للمدرب العام الماضي، والذي قوبل بمزيد من التعليقات الساخرة، معلقة: "كلاهما يتحدى الخيال للعثور على تشابه بينهم وبين جاياردو".

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واستغربت "TyC Sports" من الأغنية المستخدمة كذلك، موضحة أنها إسبانية وغير معروفة، تردد "مونيكو .. مونيكو"، مضيفة: "ثم جاء الأمر الأغرب عندما تم نشر فيديو يستعرض لحظات جاياردو كلاعب ثم كمدرب مصحوبًا برسوم كاريكاتورية مشكوك في التشابه بينها وبين المدرب".

لكن أشادت القناة بالفيديو الأخير الذي نشر عن الصفقة كونه يحمل صورًا من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وعلم الأرجنتين، بجانب استاد مونومنتال، واصفة الأمر بـ"القليل من العقل أخيرًا بعد الكثير من الانحراف".

يشار إلى أن جاياردو ملقب بـ"المونيكو" أي الدمية، إذ تشبهه صحافة بلاده بالدمية "تشاكي"، ومن المقرر أن يقود الاتحاد لمدة عام ونصف.

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