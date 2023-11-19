هل ينتقل إلى السعودية؟ تحديد موقف صلاح في شتاء 2024

تعرف على موقف صلاح من الانتقال إلى دوري روشن في شتاء 2024

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من المعروف أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هو هدفًا أساسيًا لدوري روشن السعودي، وذلك منذ صيف 2023 الذي شهد مفاوضات مكثفة من نادي الاتحاد.

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الاتحاد قدم عرضًا مُغريًا وصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني لليفربول، من أجل التخلي عن خدمات صلاح، ولكن النادي الإنجليزي تمسك باستمراره ورفض العرض.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أنه لا يوجد شيء يُشير إلى رحيل صلاح خلال يناير المقبل.

ويبدو أن ليفربول سيتمسك بصلاح حتى نهاية الموسم الحالي، نظرًا لرغبة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، كما أكدت تقارير صحفية سابقة.

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ومن المنتظر أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية 2024 مفاوضات من جانب عدد من أندية دوري روشن السعودي، للحصول على خدمات محمد صلاح.

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