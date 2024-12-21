أخبار الاتحاد اليوم | حسم موقف ديابي والمصابين .. والاتفاق يستعيد نجم النمور!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 21 ديسمبر 2024.

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"من هدف الاتحاد إلى جوهرة فياريال وزميل ساكا الضائع" .. نجوم تستحق المتابعة في "خليجي 26" غير سالم الدوسري وأكرم عفيف

أي لاعب كرة قدم في العالم يحتاج إلى "الفرصة"، من أجل أن يثبت نفسه أمام الجماهير؛ وهُنا تبرز بطولة كأس الخليج للمنتخبات، التي أنجبت العديد من الأساطير عبر التاريخ. "اقرأ التفاصيل"

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"قد يزامل بنزيما داخل الاتحاد في هذه الحالة!" .. تصريحات منسوبة لتيبو كورتوا تحسم مستقبله مع ريال مدريد

"هل سينضم إلى دوري روشن السعودي؟!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد، خلال الأيام الماضية؛ بعد المفاجأة التي فجّرها الإعلامي الرياضي الإسباني خوسيه فيليكس دياز. "اقرأ التفاصيل"

"لن أضحي بأبو علي من أجل كريستيانو رونالدو!" .. مدرب الأهلي الأسبق يرفض نجم النصر ويطالب بضم كريم بنزيما

رفض حسام البدري، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري، تعاقد "القلعة الحمراء" مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر؛ من أجل المشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية 2025. "اقرأ التفاصيل"

"مدرب الاتحاد هو الأفضل والنصر سبب أصعب لحظاتي" .. عبد الرزاق حمد الله يفتح قلبه ويرشح ثنائي السعودية للاحتراف!

كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة الشباب، عن كواليس انتقاله إلى شيخ الأندية، متحدثًا بشأن أفضل لحظاته وأصعبها، وأسماء سعودية رشحها للاحتراف في الملاعب الأوروبية. "اقرأ التفاصيل"

كشف حالة لاعب الاتحاد بعد خروجه أمام النصر على "نقالة" .. وطلال حاجي يقترب من الرحيل!

أثار أحد لاعبي نادي الاتحاد، "قلق" جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته ضد النصر العماني، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

بالزي العُماني .. لؤي مشعبي يحسم موقف ديابي وثنائي الاتحاد "المصاب" من كلاسيكو الهلال

حسم لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، موقف مصابي الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في السابع من يناير المُقبل، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

عملاق دوري روشن يريد ضمه في يناير! .. الاتفاق يخطط لقطع إعارة حامد الغامدي مع الاتحاد

أبدى مسؤولو نادي الاتفاق، رغبة في استعادة لاعب الوسط حامد الغامدي، المُعار لصفوف الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، حيث سيتم قطع الإعارة التي تمتد حتى نهاية الموسم. "اقرأ التفاصيل"

"لن نقوم بتأمين مستقبلك من جيوبنا!" .. كواليس مثيرة تهدد تعاقد الهلال وأندية السعودية مع عديد النجوم العالميين

بات نادي الهلال والعديد من الفرق السعودية الكبيرة، مهددين بخسارة صفقات عالمية عديدة، سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو صيف العام القادم. "اقرأ التفاصيل"

وسط ترقب ثلاثي السعودية .. راشفورد يجد طريقة مثالية للخلاص من جحيم مانشستر يونايتد!

أصبح مستقبل النجم ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد هو حديث الساعة، خصوصًا بعدما ألمح النجم الإنجليزي إلى نيته مغادرة النادي في وقت قريب. "اقرأ التفاصيل"

جماهير الهلال تأمل بعودة نجمها قبل كلاسيكو الاتحاد .. خطوة جديدة في "تأهيل" روبن نيفيش

تلقى جمهور نادي الهلال، مفاجأة سعيدة حول تطورات تأهيل الدولي البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الكرة الأول، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الوتر الرضفي للركبة، خلال نوفمبر الماضي. "اقرأ التفاصيل"