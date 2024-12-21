إدارة يونايتد تشترط خروجه من إنجلترا

أصبح مستقبل النجم ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد هو حديث الساعة، خصوصًا بعدما ألمح النجم الإنجليزي إلى نيته مغادرة النادي في وقت قريب.

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ورغم أن البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، تمسك ببقاء الدولي الإنجليزي في فريقه، مؤكدًا أن "اليونايتد أفضل في وجوده"، إلا أن راشفور لا يزال مُصرًا على الرحيل؛ حسب ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية.

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ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن خيار الإعارة في يناير المقبل، بات الحل السريع والأكثر منطقية لأزمة راشفورد داخل مانشستر يونايتد، حيث سيبتعد عن الأجواء المعادية لاستمراره فترة من الزمن ويحصل على فرصة جيدة مع تجربة أخرى.

وهناك تخوف لدى إدارة مانشستر يونايتد في التفريط بخدمات راشفورد، خصوصًا مع اقتراب رحيل الإنجليزي الشاب جادون سانشو أيضًا بشكل نهائي إلى تشيلسي، بعدما قدم اللاعب أداء مميزًا تحت قيادة الإيطالي إنزو ماريسكا.

وأشارت "ذا صن" إلى أن مانشستر يونايتد لن يعير راشفورد إلى منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مستبعدًا أي فرصة للانتقال إلى أرسنال أو تشيلسي، اللذين ورد أنهما مهتمان بالمهاجمين لتعزيز قوتهما الهجومية من أجل المنافسة مع ليفربول على لقب البريميرليج.

وأوضحت أن هناك العديد من الأندية في إسبانيا وفرنسا وألمانيا تراقب الموقف وقد تكون مهتمة بمنح راشفورد طريقًا للهروب من جحيم يونايتد، دون أن تستبعد أيضًا المنافسة الثلاثية في السعودية بين الأهلي والقادسية والاتحاد للفوز بخدمات النجم الإنجليزي.

وواصلت الصحيفة: "ستساعد خطوة الإعارة في تهدئة الحرارة المحيطة براشفورد ومنحه الفرصة لوضع نفسه في واجهة الميركاتو. ويعلم راشفورد ومستشاروه أن صفقة ضخمة ستكون معروضة من السعودية، لكن لا يُعتقد أن اللاعب مهتم بمثل هذه الخطوة لأنه لا يزال يعتقد أن أفضل سنواته أمامه".

وكانت صحيفة "تيليجراف"، قد أكدت أن راشفورد متردد في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، لرغبته في المنافسة على أعلى مستوى بأوروبا؛ من أجل العودة إلى منتخب إنجلترا مجددًا، حيث يغيب منذ آخر مشاركة له ضد البرازيل، في مارس 2024.