"لن أضحي بأبو علي من أجل كريستيانو رونالدو!" .. مدرب الأهلي الأسبق يرفض نجم النصر ويطالب بضم كريم بنزيما

جدل كريستيانو رونالدو زاد في الأيام الماضية..

رفض حسام البدري، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري، تعاقد "القلعة الحمراء" مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر؛ من أجل المشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وخلال الأيام الماضية.. فجّر الإعلامي الرياضي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، مفاجأة من العيار الثقيل، عن إمكانية لعب رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ ما فتح باب التكهنات بشأن انتقاله إلى الهلال أو الأهلي أو إنتر ميامي؛ وهم الثلاثي الذين سيشاركون في هذا العرس كروي الكبير.

وفي هذا السياق.. قال البدري في تصريحات مع بودكاست "Kora.Ai": "رونالدو تقدم في العمر.. إنه يريد من يُخدم عليه الآن؛ وهو ما يظهر في فريقه النصر".

GOAL

وأشار المدير الفني الذي درب الأهلي في "3 ولايات سابقة"، وحقق معه 9 ألقاب رسمية، إلى أن الأسطورة البرتغالية لا يستطيع أن يعود إلى الخلف للدفاع؛ ولا يفعل أي شيء في الملعب، سوى التواجد داخل منطقة الـ18.

حسام البدري شدد على أن العملاق المصري يمتلك المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في صفوقه، والذي يخدم "منظومة" الفريق بشكل رائع؛ لذلك.. على المستوى الشخصي لن يضحي به من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو؛ على حد وصفه.

واعتبر البدري أن كريم بنزيما، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ هو أنسب مهاجم يخدم "منظومة" الأهلي، معربًا عن أمنيته بضمه إلى "القلعة الحمراء"، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في "المجموعة الأولى"، إلى جانب كل من "إنتر ميامي، بورتو وبالميراس".