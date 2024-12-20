"مدرب الاتحاد هو الأفضل والنصر سبب أصعب لحظاتي" .. عبد الرزاق حمد الله يفتح قلبه ويرشح ثنائي السعودية للاحتراف!

حمد الله: الشباب هو من سيحدد بطل الدوري..

كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة الشباب، عن كواليس انتقاله إلى شيخ الأندية، متحدثًا بشأن أفضل لحظاته وأصعبها، وأسماء سعودية رشحها للاحتراف في الملاعب الأوروبية.

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وقال حمد الله، عبر ظهوره في مساحة نادي الشباب على منصة (إكس)، إنه كان قريبًا من أندية أخرى، ولكن عندما دخل الشباب، والكل يدرك بأنه نادٍ كبير وصاحب تاريخ، وافق على الفور، متمنيًا بأن ينهي فريقه الموسم في الـTop 4، وأن الليوث هو من سيحدد بطل الدوري، كما أن الشباب سيقاتل من أجل الفوز بكأس الملك.

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وأضاف حمد الله أنه يتمنى كسر رقم عمر السومة في أقرب وقت، وأن يصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، حيث تتبقى 10 أهداف، منوهًا بأنه سيسعى لكسر أرقام أخرى بعد تحقيق هذا المنجز.

وذكر المهاجم المغربي بأن أي لاعب سعودي، قادر على الاحتراف في أوروبا، مثل فراس البريكان ومحمد أبو الشامات، ثنائي الأهلي والقادسية، وكثيرين، قائلًا "أوروبا ليسوا منزلين من السماء، وأي سعودي لدية موهبة، يقدر يحترف هناك".

واختار حمد الله، أفضل مدربين في مسيرته الكروية، قائلًا إن البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد السابق، هو أفضل من درّبه، وكذلك روي فيتوريا، مدرب النصر الأسبق، وإريسكون، مدربه في الصين، كما رشح أفضل أهدافه، قائلًا "هدفي مع منتخب المغرب الأولمبي الذي أهلنا لأولمبياد لندن في الدقيقة الأخيرة، وهو هدف مهم في مسيرتي، وأيضًا آخر هدف سجلته مع الاتحاد في مواجهة الهلال، من أجل أهدافي مؤخرًا".

وقال حمد الله إن أسعد لحظاته في الملاعب الرياضية، وخاصة في السعودية، عندما يفوز بالألقاب، متمنيًا أن يعيشها مع الشباب، فيما كانت أكثر لحظة صعبة بالنسبة له، هي طريقة خروجه من نادي النصر، والتي صنعت جوًا من الحساسية مع الجماهير النصراوية، وهذا ما لم يتمنه أن يكون، مؤكدًا أنه يحترم جماهير النصر وهذا الكيان، ولكن الله عوضه بالأفضل.

وتحدث حمد الله بدوره عن حادثة فهد المولد، ودخوله في غيبوبة، قائلًا إنه وجميع زملائه في الشباب، فوجئوا بهذا الأمر، مضيفًا "قضاء الله وقدره فوق الجميع، لا ننسى فهد، فهو معنا في كل شيء، التدريبات وحتى المباريات قميصه لا يفارقنا، ونسأل الله أن يعافيه، كل شيء في رمشة عين، وعندنا أمل في الله أن يستفيق".

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واختار مهاجم الشباب، اللاعبين المقربين منه في تجربته بالسعودية، قائلًا "في النصر (نور الدين) أمرابط، وأحمد موسى، وحتى وليد عبد الله، هذا المجنون (قالها ضاحكًا)، أغلبية اللاعبين علاقتي بهم جيدة، وفي الاتحاد حدث ولا حرج، منذ أول يوم عاملوني معاملة رائعة، وكلهم كانوا إخواني، ولكن أكثر من كنت أحكي معهم، هما أحمد حجازي وطارق حامد، ومن المقربين أيضًا عبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني وهارون كمارا، وفي الشباب، كل اللاعبين تقريبًا، الشنقيطي وكمارا، والمحترفون محترمون للغاية، ولكني أحب اللاعبين الصغار وأتحدث معهم كثيرًا، مثل شنقيطي وحربوش".