أخبار الاتحاد اليوم | توجيه ضربة قوية للنصر .. والتخلص من أحد النجوم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 11 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 11 يوليو 2024.

شرط كريم بنزيما لـ"الموافقة" على المدرب الجديد .. والاتحاد يتحرك!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. وضع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، شرطًا مهمًا؛ لـ"اختيار" المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | "صوتكم وصل" .. محمد نور يسعد جماهير الاتحاد بـ"الأخبار الرائعة"

زفّ محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل الأزمات الإدارية والفنية العديدة، داخل هذا الكيان الكبير. "اقرأ التفاصيل"

رافضة لحل وزارة الرياضة .. عمومية الاتحاد تتحرك من أجل الرئيس الجديد

تحركت الجمعية العمومية لمؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، من أجل حسم اسم رئيس النادي الذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة لؤي ناظر. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة كبرى .. الاتحاد حاول إغراء تشافي بعد رحيله عن برشلونة!

لا تمر ساعة واحدة فقط؛ حتى تخرج كواليس جديدة من داخل نادي الاتحاد السعودي، بشأن ملف "المدير الفني الجديد" للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"الحل الأنسب للجميع" .. مفاجأة بشأن قبول استقالة لؤي ناظر من رئاسة الاتحاد

مازال مسلسل استقالة لؤي ناظر من رئاسة نادي الاتحاد هو الشيء الأكثر تداولًا في الشارع الكروي السعودي، حيث فجر الإعلامي عدنان جستنيه مفاجأة بشأن تلك القضية. "اقرأ التفاصيل"

"الحقيقة تظهر ولو بعد حين" .. محمد الشيخ يرد على تشكيك الحائلي بعد أزمة الهلال والنصر!

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ، صحة مقولته حول تساوي الدعم بين أندية دوري روشن السعودي، بعد تعرضه لانتقادات سابقة، وتشكيك من قِبل أنمار الحائلي، الرئيس السابق لمؤسسة الاتحاد غير الربحية. "اقرأ التفاصيل"

بحجة الإجازة .. الاتحاد يتخلص من أحد نجومه قبل معسكر إسبانيا

يمر نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي بحالة من التخبط الإدارية، بعد أن تقدم لؤي ناظر رئيس النادي باستقالته مؤخرًا، وعدم التعاقد حتى الآن مع مدرب يقوده خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو. "اقرأ التفاصيل"

من يكون بديل كريم بنزيما؟ .. مهاجم الاتحاد يقترب من هذا النادي السعودي!

أصبح نادي الاتحاد، يستعد لتوجيه الشكر إلى مهاجمه الشاب، هارون كمارا، والذي يقترب من الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، في موسم الميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"

"لاعب خطير" .. محمد نور يكشف عن صفقة قوية منتظرة تقترب من الاتحاد

كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، عن اقتراب ناديه من حسم صفقة قوية جدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه. "اقرأ التفاصيل"

"تنطبق عليهم شروط كريم بنزيما" .. الاتحاد يستعد لضم لوران بلان ويوجه ضربة إلى النصر!

أصبح نادي الاتحاد، على بعد خطوة من الإعلان رسميًا عن التوقيع مع المدرب الفرنسي لوران بلان، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي المُقبل. "اقرأ التفاصيل"