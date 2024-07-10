"الحل الأنسب للجميع" .. مفاجأة بشأن قبول استقالة لؤي ناظر من رئاسة الاتحاد

هل يتراجع ناظر عن استقالته؟

مازال مسلسل استقالة لؤي ناظر من رئاسة نادي الاتحاد هو الشيء الأكثر تداولًا في الشارع الكروي السعودي، حيث فجر الإعلامي عدنان جستنيه مفاجأة بشأن تلك القضية.

وتقدم ناظر باستقالته من رئاسة الاتحاد، بسبب خلافات على صفقات النادي، حيث لم يتم إصدار أي شيء رسمي حتى الآن سواء من النادي أو وزارة الرياضة.

ونشر جستنيه عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها أنه من الوارد أن يتم حل الأزمة ويعود ناظر لمنصبه بشكل طبيعي.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "عودة ناظر عن استقالته مازالت قائمة، بناءً على أنه لم يصدر أي خبر أو قرار رسمي من وزارة الرياضة بموافقتها على موافقة مجلس إدارة نادي الاتحاد، باستقالة المهندس لؤي ناظر، التي تقدم بها لسموه الكريم وتعيين مجلس بديل".

وأضاف: "إضافة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي خبر أو قرار من مجلس الإدارة عن قبول استقالة ناظر وتعيين مجلس من بقية أعضاء المجلس برئاسة نائبه المهندس لؤي المشعبي، فتعتبر استقالة لؤي ناظر معلقة حتى يتخذ فيها قرار أو مضي 10 أيام بعد أن تصبح سارية المفعول".

عدنان أوضح: "بمعنى يمكن مجلس الإدارة مع أعضاء المؤسسة الربحية والرئيس التنفيذي التوصل إلى حلول منطقية "توافقية"، وبالتالي معالجة الخلاف القائم تؤدي إلى تراجع المهندس لؤي ناظر عن منصبه".

واختتم جستنيه تغريدته قائلًا: "هذا هو الحل الأنسب والأفضل لجميع الأطراف، ويقينًا أن وزير الرياضة سيكون مباركًا لهذه الخطوة والمبادرة، ضمن إدارة للتحديات التي تواجه الأندية، بما فيها الاتحاد، والتي حرص سموه في حديثه على عدم وصفها بمشاكل".