فيديو | "صوتكم وصل" .. محمد نور يسعد جماهير الاتحاد بـ"الأخبار الرائعة"

ما يُعاني منه الاتحاد "لا يتناسب" مع قيمته الكبيرة أبدًا..

زفّ محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل الأزمات الإدارية والفنية العديدة، داخل هذا الكيان الكبير.

الاتحاد عانى من انهيار كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، قبل أن يواجه أزمة إدارية مفاجئة؛ أدت إلى استقالة لؤي ناظر، من رئاسة شركة النادي "غير الربحية"، بعد أيام قليلة من "تزكيته".

وفي هذا السياق.. ظهر نور في مقطع فيديو جديد؛ قائلًا للجماهير الاتحادية: "اليوم أنا مبسوط.. الأمور في النادي طيبة للغاية".

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وشدد أسطورة نادي الاتحاد، على أن صوت جماهير العميد وصل إلى المسؤولين؛ في إشارة إلى تصحيح العديد من "الأمور الخاطئة" داخل النادي.

وأعلن محمد نور أن الأيام القادمة؛ ستشهد الكثير من الأخبار الرائعة التي سوف تسعد جماهير الاتحاد، خاتمًا حديثه بالقول: "لن نترك النادي أبدًا".

جدير بالذكر أن آخر التقارير تؤكد على توصل نادي الاتحاد، إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي لوران بلان؛ للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لعامٍ آخر.