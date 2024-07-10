مفاجأة كبرى .. الاتحاد حاول إغراء تشافي بعد رحيله عن برشلونة!

تشافي رحل عن برشلونة بـ"موسم صفري" في 2023-2024..

لا تمر ساعة واحدة فقط؛ حتى تخرج كواليس جديدة من داخل نادي الاتحاد السعودي، بشأن ملف "المدير الفني الجديد" للفريق الأول لكرة القدم.

وحسب آخر التقارير.. توصل العميد الاتحادي إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي لوران بلان؛ للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لعامٍ آخر.

لكن.. وفقًا لما ذكرته صحيفة "leparisien"، مساء اليوم الأربعاء، حاول الاتحاد التعاقد مع اسم عالمي آخر، قبل التوجه إلى خيار بلان، في النهاية.

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الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد قدّم عرضًا إلى الإسباني تشافي هيرنانديز؛ للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للأرجنتيني "المقال" مارسيلو جاياردو.

تشافي الذي رحل عن العملاق الإسباني برشلونة، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، رفض عرض الاتحاد، لتضطر إدارة النادي السعودي إلى التفاوض مع لوران بلان؛ كما ذكرت نفس الصحيفة.

وسبق للمدير الفني الإسباني الشاب أن عمل في منطقة الخليج؛ عندما تولى تدريب السد القطري في الفترة من يوليو 2019 إلى نوفمبر 2021، قبل أن يرحل عنه لقيادة فريق حياته برشلونة، الذي توّج معه بثنائية الدوري والسوبر المحليين في 2022-2023، قبل أن تنهار النتائج في الموسم التالي مباشرة.

جدير بالذكر أنه قبل تشافي وبلان، كان من المقرر أن يتعاقد الاتحاد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، إلا أن خلافات إدارية أوقفت الصفقة؛ ليتم اختيار الفرنسي كريستوف جالتييه، الذي رفض ناديه الدحيل القطري، التخلي عنه.