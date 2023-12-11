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أخبار الاتحاد اليوم | تشكيلة أحلام بنزيما وفابينيو، وصراع المعيوف وجروهي في الميزان

تامر أبو سيدو
Marcelo Grohe Abdullah Al-Mayouf Ittihad 2023GOAL AR
الإتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 11 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 ديسمبر 2023

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تشكيل لا يتخيله أحد .. شكل الاتحاد في مونديال الأندية 2023 حال تنفيذ طلباته

تشكيل لن يستطيع أحد إيقافه للاتحاد لو كانت طلبات الاتحاد قد تم تنفيذها!

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المدافع البرازيلي سيغيب عن البطولة للإصابة

جروهي والمعيوف في المونديال .. الاتحاد بين التضحية بتاريخه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه!

لأنها مشاركة عالمية في ظروف غير عادية، فحراسة المرمى "الصداع" في رأس الاتحاد وجماهيره.

هبوط ومعجزة و8 بطولات .. ما تغير في السعودية منذ آخر ظهور للاتحاد في كأس العالم للأندية

الاتحاد يستعد لمواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح مشواره في مونديال الأندية 2023

ثلاثي النصر ونجم الهلال وثنائي الاتحاد .. الإيقاف يُهدد 34 لاعبًا بالغياب عن نصف النهائي

تنطلق مساء اليوم مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد ينتعش بعودة عبد الرزاق حمدالله قبل مواجهة أوكلاند سيتي

الاتحاد يفتتح مونديال الأندية مساء غدٍ الثلاثاء

بطل دون لعب وسعودي وحيد .. نجوم يُوفرون سلاح الخبرة للاتحاد في مونديال الأندية

الاتحاد يقص شريط افتتاح مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي مساء غدٍ الثلاثاء

بنزيما: لست راضٍ .. وجاياردو يُحذر من أوكلاند ويكشف التحدي الأصعب في الاتحاد

المؤتمر الصحفي الخاص بالاتحاد قبل مونديال الأندية

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