ثلاثي النصر ونجم الهلال وثنائي وسط الاتحاد .. البطاقة الصفراء تُهدد 34 لاعبًا بالغياب عن نصف نهائي الكأس

تنطلق مساء اليوم مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق مساء اليوم مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين وسط تهديد البطاقة الصفراء لـ34 لاعبًا بالغياب عن نصف النهائي.

أبها يُواجه الخليج فيما يستضيف الهلال فريق التعاون بينما تجمع قمة المرحلة بين الشباب والنصر، وستُختتم مباريات ربع النهائي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر القادم بمواجهة الاتحاد والفيصلي والتي أجلت بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية.

ويُعد النصر محظوظًا نسبيًا بغياب الثلاثي تاليسكا، للإيقاف، وأوتافيو وأليكس تيليس للإصابة، حيث تُهدده البطاقة الصفراء بالإيقاف عن المباراة القادمة في المربع الذهبي، فيما يبقى نجمه الأبرز كريستيانو رونالدو مهددًا.

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الهلال مهدد بفقدان أحد أبرز نجومه خلال نصف النهائي حال حصل على بطاقة صفراء اليوم وهو الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، فيما سيتضرر الاتحاد كثيرًا حال حصل ثنائي وسطه، فابينيو ونجولو كانتي، على بطاقة صفراء ستُوقفهم عن المباراة القادمة، ومعهما يطال التهديد كذلك كلًا من مدالله العليان والمدافع المصاب لويز فليبي والذي غالبًا لن يلحق بمواجهة الفيصلي.

الشباب يُعد الأكثر تعرضًا للخطورة والمطالب بالحذر الأكبر، حيث تُهدد البطاقة الصفراء كلًا من إيفر بانيجا وكاراسكو وجوستافو كويلار وهتان باهبري وماجد عمر وحسين الصبياني بالإيقاف عن نصف النهائي حال نجح في تخطي النصر مساء اليوم، علمًا أن الكولومبي لن يلعب للإصابة.