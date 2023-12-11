الاتحاد ينتعش بعودة عبد الرزاق حمدالله قبل مواجهة أوكلاند سيتي

الاتحاد يفتتح مونديال الأندية مساء غدٍ الثلاثاء

يختتم الاتحاد اليوم استعداداته لمواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في جدة مساء غدٍ الثلاثاء، حيث يخوض مرانه الأخير قبل اللقاء تحت قيادة مدربه مارسيلو جاياردو.

وكان الفريق قد انتعش في مران الأمس بعودة المهاجم عبد الرزاق حمدالله بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التدريبات أول أمس.

بعودة المغربي، أصبح جميع الأجانب الـ9 جاهزين تمامًا لخوض المباراة وقد اقتصرت قائمة الغائبين على المدافع الإيطالي لويز فيليبي الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة ضمك في الجولة الأخيرة من دوري روشن.

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الاتحاد استعاد كذلك خدمات لاعبه سلطان الفرحان، إذ أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في مونديال الأندية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.

يُشار إلى أن الاتحاد استبدل مدافعه المصاب بزميله السعودي سويلم المنهالي، وذلك بعد موافقة فيفا على ذلك.