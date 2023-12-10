اتفقا على 4 لاعبين وأحدهما تخلى عن ميسي ورونالدو .. تعرف على تشكيلة أحلام فابينيو وبنزيما

كل من نجمي الاتحاد اختار حسب طريقة لعب مختلفة

SHAHID

نشر حساب الاتحاد الرسمي على منصة إكس مقطعي فيديو مختلفين أظهرا نجمي الفريق، كريم بنزيما وفابينيو، وهما يختاران تشكيلة الأحلام بالنسبة لهما، وقد خلت تلك الخاصة بأحدهما من النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المهاجم الفرنسي ولاعب وسط البرازيلي اتفقا في اختياراتهما على 4 أسماء هي حارس المرمى مانويل نوير ونجم الوسط زين الدين زيدان والمهاجم رونالدو الظاهرة بجانب صانع الألعاب رونالدينيو.

بنزيما اختار نفسه ليلعب بجانب رونالدو في الهجوم، وقد استبعد الثنائي ميسي ورونالدو من تشكيلة أحلام رغم النجاحات االتي حققها مع البرتغالي في ريال مدريد، وقد وضع في الدفاع داني ألفيش وسيرخيو راموس وبيبي ومارسيلو، وفي الوسط زيدان ورونالدينيو وكلود ميكاليلي وبول بوجبا، فيما تكون الهجوم منه ومن الظاهرة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

فابينيو في المقابل اختار اللعب بطريقة 3-4-3 بطابع هجومي صارخ، وقد وضع كافو وباولو مالديني وروبرتو كارلوس في الدفاع، واختار أندريا بيرلو وزيدان وميسي ورونالدينيو، فيما تكون هجومه من رونالدو وبيليه ورونالدو البرازيلي.

يُشار إلى أن الاتحاد يستعد حاليًا لافتتاح مشواره في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب أمام أوكلاند سيتي في جدة بعد غدٍ الثلاثاء.

SHAHID