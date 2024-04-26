أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما يغيب كالعادة وتحذير إلى صلاح بالانتقال لروشن قبل "فوات الأوان"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 26 أبريل 2024..

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موعد مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

دائمًا ما يكون كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، مختلفًا عن باقي المباريات لما فيه من إثارة وحماس على مدار تاريخ مواجهات الكبيرين في المسابقات المختلفة. (طالع التفاصيل)

يقصد الأهلي؟ الشباب يسخر من بطولات أحد أندية جدة قبل لقاء الاتحاد!

لم يترك نادي الشباب فرصة تواجده في جدة اليوم الجمعة، من أجل مواجهة الاتحاد، إلا وأن يسخر من أحد كبار المدينة الغربية، بشأن عدد البطولات. (طالع التفاصيل)

"وجه شؤم على الاتحاد" .. تعليق مثير على غياب كريم بنزيما عن لقاء الشباب

تأكد غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، عن مباراة فريقه ضد الشباب في المواجهة التي ستقام مساء اليوم الجمعة، بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)

"قبل فوات الأوان" .. تحذير قوي لمحمد صلاح للإسراع في الانتقال إلى دوري روشن السعودي

يبدو أن انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى دوري روشن السعودي مجرد وقت فقط، ولكن هناك تحذير قوي له، من أجل الإسراع في اتخاذ تلك الخطوة. (طالع التفاصيل)

"أكلة المعصوب" .. سبب غريب وراء تدهور حالة لاعبي الاتحاد البدنية!

يمر نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي بفترة عصيبة جدًا، بسبب كثرة الإصابات والحالة البدنية غير المرضية التي تؤثر على اللاعبين بشكل كبير. (طالع التفاصيل)

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

لحساب مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يستضيف الاتحاد نظيره الشباب على ملعب الجوهرة المشعة. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يعلن إصابة 5 نجوم قبل مواجهة الشباب .. وجاياردو يفاجئ عبدالرزاق حمدالله رغم مرضه

أعلن نادي الاتحاد السعودي، إصابة ومرض 5 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم - دفعة واحدة -، قبل مواجهة الشباب المرتقبة. (طالع التفاصيل)

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تحرك في صالح الهلال .. الاتحاد يُخاطب إدارة المسحل من جديد بشأن كلاسيكو كأس الملك

كشف الصحفي ماجد هود عن سعي إدارة الاتحاد لمحاولة جديدة مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تهدف لتأجيل مباراة الفريق الأول أمام الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد المحاولة السابقة. (طالع التفاصيل)

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