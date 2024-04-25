الاتحاد يعلن إصابة 5 نجوم قبل مواجهة الشباب .. وجاياردو يفاجئ عبدالرزاق حمدالله رغم مرضه

مواجهة مرتقبة لنادي الاتحاد..

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أعلن نادي الاتحاد السعودي، إصابة ومرض 5 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم - دفعة واحدة -، قبل مواجهة الشباب المرتقبة.

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الاتحاد يستضيف الشباب، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا للعميد الاتحادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يُعاني قلب الدفاع السعودي عمر هوساوي، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، من مرض الإنفلونزا.

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وفي نفس الوقت.. كشف الاتحاد، عن إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في عضلة الساق اليسرى، مع معاناة مواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول، على مستوى عضلة الفخذ الخلفية.

أما بخصوص المدافع الإيطالي لويز فيليبي، ذو الأصول البرازيلية؛ فإنه مثل كانتي، يُعاني من إصابة على مستوى عضلة الفخذ الخلفية "أوتار الركبة".

وعلى الرغم من إعلان الاتحاد، عن مرض حمدالله بـ"الإنفلونزا"؛ إلا أن صحيفة "الرياضية"، فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية مشاركة اللاعب، في مباراة الشباب.

الصحيفة أكدت على أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الاتحادي، ضم حمدالله إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي تستعد لخوض المباراة.

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