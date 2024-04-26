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Ittihad Hilal Ali Al-Bulaihi N'Golo Kante 2023-2024Getty
أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

الاتحاد v الهلالالهلالالاتحادKing Cup

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024 والقنوات الناقلة

دائمًا ما يكون كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، مختلفًا عن باقي المباريات لما فيه من إثارة وحماس على مدار تاريخ مواجهات الكبيرين في المسابقات المختلفة.

تاريخ مباريات الفريقين، بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، ويمتد حتى يومنا هذا وبه الكثير من المباريات واللحظات المثيرة، ودائمًا ما تتسم تلك المواجهات بالأهداف الغزيرة منذ المواجهة الأولى.

ومهما كانت حالة الفريقين، من الصعب التكهن بنتيجة تلك المباراة، لما لها من ظروف خاصة وأهمية عند اللاعبين والجماهير، فهي واحدة من أهم وأقوى مباريات الكرة السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والآن يتجدد اللقاء بمواجهة نارية تجمع الفريقين لحساب نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024، البطولة التي قد تكون الأمل الوحيد للاتحاد كي لا يخرج خالي الوفاض من الموسم، بينما يطمح الزعيم الهلالي لاكتساح كل شيء خصوصًا بعد الخروج من دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الاتحاد - الهلالالثلاثاء 30 أبريل 2024
21:00 السعودية ومصر		sscالجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمىعبدالله المعيوف
خط الدفاعسعد آل موسى - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور
خط الوسطصالح العمري - مدالله العليان - فرحة الشمراني - نجولو كانتي
خط الهجومرومارينيو - عبد الرزاق حمدالله

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعرينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد
خط الوسطروبن نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو
خط الهجومميشيل ديلجادو - عبدالله الحمدان - صالح الشهري

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في المسابقات المختلفة؟

بدأت مباريات الفريقين، في العاشر من يناير لعام 1964 وحينها فاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 151 مباراة رسمية بكافة المسابقات، كانت الغلبة للهلال في 66 مرة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة.

التقى الفريقان من قبل 103 مباراة بالدوري، و15 مباراة في كأس الملك، وثماني مباريات في البطولات القارية، فاز الاتحاد في أربعة منهم، بينما فاز الموج الأزرق في ثلاثة، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في كأس الملك؟

بدأت مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في عام 1964 وكانت حينها أول مباراة تجمع الفريقين في المواجهات الرسمية، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، بينما كانت آخر مواجهة في مايو 2015 في نصف نهائي البطولة، وفاز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف.

الموسم

النتيجة

الدور

1964

الاتحاد 3 - الهلال 0

النهائي

1965

الاتحاد 1 - الهلال 1
(1-3) ركلات ترجيح

النهائي

1979

الاتحاد 2 - الهلال 2
(9-10) ركلات ترجيح

دور الـ 16

1981

الاتحاد 1 - الهلال 2

نصف النهائي

1982

الاتحاد 1 - الهلال 3

النهائي

2008

الاتحاد 4 - الهلال 1

ذهاب نصف النهائي

2008

الاتحاد 2 - الهلال 1

إياب نصف النهائي

2010

الاتحاد 0 - الهلال 0
(4-5) ركلات الترجيح

النهائي

2011

الاتحاد 3 - الهلال 0

ذهاب نصف النهائي

2011

الاتحاد 0 - الهلال 0

إياب نصف النهائي

2012

الاتحاد 2 - الهلال 2

ذهاب ربع النهائي

2012

الاتحاد 1 - الهلال 1

إياب ربع النهائي

2013

الاتحاد 3 - الهلال 2

ذهاب ربع النهائي

2013

الاتحاد 1 - الهلال 1

إياب ربع النهائي

2015

الاتحاد 1 - الهلال 4

نصف النهائي

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