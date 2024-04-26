تعرف على موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024 والقنوات الناقلة

دائمًا ما يكون كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، مختلفًا عن باقي المباريات لما فيه من إثارة وحماس على مدار تاريخ مواجهات الكبيرين في المسابقات المختلفة.

تاريخ مباريات الفريقين، بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، ويمتد حتى يومنا هذا وبه الكثير من المباريات واللحظات المثيرة، ودائمًا ما تتسم تلك المواجهات بالأهداف الغزيرة منذ المواجهة الأولى.

ومهما كانت حالة الفريقين، من الصعب التكهن بنتيجة تلك المباراة، لما لها من ظروف خاصة وأهمية عند اللاعبين والجماهير، فهي واحدة من أهم وأقوى مباريات الكرة السعودية.

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والآن يتجدد اللقاء بمواجهة نارية تجمع الفريقين لحساب نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024، البطولة التي قد تكون الأمل الوحيد للاتحاد كي لا يخرج خالي الوفاض من الموسم، بينما يطمح الزعيم الهلالي لاكتساح كل شيء خصوصًا بعد الخروج من دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة



ما موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الهلال الثلاثاء 30 أبريل 2024

21:00 السعودية ومصر ssc الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى عبدالله المعيوف خط الدفاع سعد آل موسى - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور خط الوسط صالح العمري - مدالله العليان - فرحة الشمراني - نجولو كانتي خط الهجوم رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع رينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد خط الوسط روبن نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو خط الهجوم ميشيل ديلجادو - عبدالله الحمدان - صالح الشهري

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في المسابقات المختلفة؟

بدأت مباريات الفريقين، في العاشر من يناير لعام 1964 وحينها فاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 151 مباراة رسمية بكافة المسابقات، كانت الغلبة للهلال في 66 مرة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة.

التقى الفريقان من قبل 103 مباراة بالدوري، و15 مباراة في كأس الملك، وثماني مباريات في البطولات القارية، فاز الاتحاد في أربعة منهم، بينما فاز الموج الأزرق في ثلاثة، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في كأس الملك؟

بدأت مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في عام 1964 وكانت حينها أول مباراة تجمع الفريقين في المواجهات الرسمية، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، بينما كانت آخر مواجهة في مايو 2015 في نصف نهائي البطولة، وفاز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف.