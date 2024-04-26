"وجه شؤم على الاتحاد" .. تعليق مثير على غياب كريم بنزيما عن لقاء الشباب

بنزيما يُثير الجدل في الاتحاد!

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تأكد غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، عن مباراة فريقه ضد الشباب في المواجهة التي ستقام مساء اليوم الجمعة، بعد تعرضه للإصابة.

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وأعلن الاتحاد أمس الخميس عن إصابة بنزيما في عضلة الساق اليسرى، دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب، ليتأكد غيابه عن لقاء العميد ضد الشباب بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وعلق الإعلامي عثمان أبو بكر مالي على غياب بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "من جديد بنزيما سيغيب عن المباراة القادمة لفريقه وسيكون رقمها 25 مباراة غاب عنها".

وأضاف عثمان: "هذا أمر غير طبيعي، لا يمكن للاعب يلعب مباراة ويغيب بعدها مباشرة مباراتين وثلاثة، إلا إذا كان معطوب، اكشفوا عليه يا ناس الظاهر إنها إصابة مزمنة والله أعلم".

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ورد الإعلامي محمد البكيري على تغريدة مالي قائلًا: "قدوم بنزيما كان وجه شؤم على الاتحاد".

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