أخبار الاتحاد اليوم | أدلة الحائلي ضد برامج الاستقطاب، وحديث حمدالله عن جاياردو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 نوفمبر 2023
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جاياردو: الفريق يتحسن من مباراة لأخرى
أبدى مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أجمك الأوزبكي والذي قاده للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وأضاف عقب اللقاء "حققنا فوزًا مهمًا على الصعيد الآسيوي، الفريق يتحسن تدريجيًا ومن مباراة لأخرى، الاتحاد سيكون أفضل مستقبلًا، تركيزي حاليًا على مباراة الخميس القادم أمام الخليج".
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تحدث المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وسط مزاعم البعض اعتراضه على رحيل المدير الفني السابق البرتغالي نونو سانتو.
محترف الأهلي أم ثنائي الاتحاد؟ .. "أجنبي يرغب في الرحيل وشرطان للموافقة"
في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يودع دوري روشن السعودي للمحترفين، أحد نجومه الأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".
"الحائلي يملك أدلة ضد لجنة الاستقطابات وسعد اللذيذ .. وتصعيد الاتحاد قادم"!
يبدو أن حرب نادي الاتحاد، بقيادة رئيسه أنمار الحائلي، ضد لجنة الاستقطابات السعودية، ونائب رئيس الرابطة المحترفة سعد اللذيذ، ستستمر خلال الفترة القادمة.
رحلة جوتا تنتهي مع الاتحاد .. وهذا هو فريقه الجديد
باتت رحلة البرتغالي جوتا مع ناديه الاتحاد قريبة من النهاية رغم أنها لم تبدأ سوى من بداية الموسم الجاري، إذ كشفت مصادر برنامج "الحصاد الرياضي" السعودي عن رحيله في يناير القادم.
توابع فوز أجمك تثير الجدل .. منافسو الاتحاد يسخرون بعد تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال
يحاول منافسو الاتحاد السعودي تعكير صفو احتفالاته بالعبور لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بالسخرية من طريقة احتفال التي اختارها المركز الإعلامي للنادي.