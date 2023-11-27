محترف الأهلي أم ثنائي الاتحاد؟ .. "أجنبي يرغب في الرحيل وشرطان للموافقة"

أحمد فرهود
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دوري روشن السعودي يستعد لتوديع محترف كبير

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يودع دوري روشن السعودي للمحترفين، أحد نجومه الأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

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أبرز نجوم العالم انتقلوا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خاصة بعد توقيع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر، في مطلع العام الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي خالد الرشيد، مساء يوم الإثنين، يرغب مهاجم أجنبي ينشط في دوري روشن، في الخروج من ناديه، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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الرشيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن خروج هذا المهاجم؛ متوقف على وصول عرض مالي جيد لناديه، بالإضافة إلى موافقة لجنة الاستقطابات السعودية.

وخلال الأيام الماضية، طالت شائعات الرحيل، 3 مهاجمين كبار في دوري روشن السعودي؛ وهم: البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم النادي الأهلي، والفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله، ثنائي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

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