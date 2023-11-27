"الحائلي يملك أدلة ضد لجنة الاستقطابات وسعد اللذيذ .. وتصعيد الاتحاد قادم"!

حرب الاتحاد ضد لجنة الاستقطابات وسعد اللذيذ

SHAHID

يبدو أن حرب نادي الاتحاد، بقيادة رئيسه أنمار الحائلي، ضد لجنة الاستقطابات السعودية، ونائب رئيس الرابطة المحترفة سعد اللذيذ، ستستمر خلال الفترة القادمة.

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الحائلي كشف خلال الأيام الماضية، عن طلب الاتحاد، التعاقد مع بعض الأسماء العالمية؛ مثل المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروينه والألماني إلكاي جوندوجان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية؛ وهو الأمر الذي تم تكذيب معظمه من اللذيذ ولجنة الاستقطابات.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي هتان النجار، امتلاك رئيس نادي الاتحاد، الأدلة التي تثبت أنه طلب كل هذه الصفقات، من لجنة الاستقطابات، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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ووصف النجار في تصريحات مع برنامج "برا 18"، الحائلي بـ"الرئيس الشجاع"، الذي سيظل يدافع عن حقوق ناديه، دون أي خوف، ودون أن يبيع الوهم إلى الجماهير.

وألمح الإعلامي الرياضي، إلى تصعيد نادي الاتحاد، خلال الفترة القادمة، ضد اللذيذ ولجنة الاستقطابات؛ من أجل تلبية طلبات نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"، بما يتناسب مع الدعم المقدم لباقي أندية.

جدير بالذكر أن العميد الاتحادي، يستعد لمشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم.

SHAHID