توابع فوز أجمك تثير الجدل .. منافسو الاتحاد يسخرون بعد تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا

ماذا فعل الاتحاد ليسخر منافسوه منه؟

يحاول منافسو الاتحاد السعودي تعكير صفو احتفالاته بالعبور لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بالسخرية من طريقة احتفال التي اختارها المركز الإعلامي للنادي.

العميد تأهل رسميًا اليوم الإثنين، بالفوز أمام أجمك أولماليك الأوزبكي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وعقب المباراة، كتب الحساب الرسمي للنادي الجداوي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كبير آسيا وعميدها إلى الدور الثاني من بطولته المفضلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

استخدام كلمات كـ"كبير آسيا" و"بطولته المفضلة" هو ما دفع المنافسين للسخرية، خاصةً جمهور الهلال، فبخلاف الضحكات الساخرة في التعليقات أسفل التغريدة، كتب أحدهم: "كيف كبيرها وهو ما حقق إلا 222 آسيا؟ والهلال 4 وبوهانج 3"، وأضاف آخر: "أي بطولة مفضلة هذا أوراوا أكبر منكم وأكثر منك إنجاز".

يشار إلى أن الاتحاد سبق وأن حقق اللقب القاري مرتين متتاليتين عامي 2005 و2005، كثاني نادٍ سعودي في قائمة الأكثر تتويجًا باللقب بعد الهلال الذي حصده أربع مرات أعوام 1991، 2000، 2019 و2021.