أخبار الاتحاد اليوم | أحمد حجازي يتحدى الهلال والنصر .. واستبعاد أجنبي جديد

"الحائلي كان سيتعرض للمحاكمة!" .. سر فشل تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح وكيفين دي بروينه

كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، عن أسرار جديدة، في "فشل" ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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مدرب نافباخور: غياب بنزيما؟ لعبنا ضد نيمار ولم نخسر!

قلل سامفيل بابيان المدير الفني لفريق نافباخور الأوزبكي من غياب كريم بنزيما عن الاتحاد خلال مواجهة الفريقين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام الخميس القادم في أوزباكستان. "اقرأ التفاصيل"

جاياردو يكشف مفاجأة عن كريم بنزيما .. ويعلن اسم الأجنبي المستبعد من الاتحاد رسميًا

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن الأجنبي "الأخير" المستبعد من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

متحديًا الهلال والنصر؟ تصريح قوي لأحمد حجازي بشأن دوري أبطال آسيا

خرج أحمد حجازي قائد ومدافع فريق نادي الاتحاد، بتصريحات قوية قبل مواجهة نافباخور الأوزبكي، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | إنقاذ في آخر لحظة .. أرضية نافباخور كادت تتسبب في إصابة نجم الاتحاد

كاد أحد نجوم نادي الاتحاد أن يتعرض لإصابة قوية، بسبب سوء أرضية استاد مركزي الذي سيستضيف مباراة الفريق أمام نافباخور الأوزبكي. "اقرأ التفاصيل"

"الضحايا الهلال والاتحاد" .. رهان ناري بين خالد الشنيف وميدو على مليون دولار!

دخل الإعلامي خالد الشنيف مع أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، في رهان ضخم، وصل إلى مليون دولار! "اقرأ التفاصيل"

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