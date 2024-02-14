مدرب نافباخور: غياب بنزيما؟ لعبنا ضد نيمار ولم نخسر!

الاتحاد يُواجه نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 يوم الخميس القادم

قلل سامفيل بابيان المدير الفني لفريق نافباخور الأوزبكي من غياب كريم بنزيما عن الاتحاد خلال مواجهة الفريقين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام الخميس القادم في أوزباكستان.

المهاجم الفرنسي خرج من حسابات مدربه مارسيلو جاياردو لعدم جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية بعد استبعاده من معسكر دبي الإعدادي كإجراء عقابي لتأخره عن الحضور إلى جدة بعد انتهاء الإجازة الممنوحة من المدرب لجميع اللاعبين خلال توقف دوري روشن بسبب إقامة كأس آسيا 2023.

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المدرب سُئل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن تأثير غياب بنزيما عن المباراة، كما سبق أن غاب نيمار عن المواجهة الثانية أمام الهلال، فأجاب "مشاهدة أولئك النجوم تعني الكثير للمشجعين بالتأكيد".

تابع "بنزيما نجم كبير بالطبع وكنت أحب اللعب ضده، لكن الاتحاد يمتلئ بالنجوم، وعلى أي حال فقد واجهنا الهلال في الرياض بوجود نيمار ولم نخسر أمامه".

المدرب الأرجنتيني كان قد اصطحب معه إلى أوزباكستان 6 أجانب، سيختار 5 منهم للمباراة، وهم أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وفابينيو ونجولو كانتي ولويز فيليبي.