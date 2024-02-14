"الحائلي كان سيتعرض للمحاكمة!" .. سر فشل تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح وكيفين دي بروينه

أسرار جديدة عن ميركاتو نادي الاتحاد "الفاشل"..

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كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، عن أسرار جديدة، في "فشل" ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم.

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جماهير الاتحاد، هاجمت الإدارة الاتحادية كثيرًا؛ بسبب عدم رضاها عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الحالي؛ وسط تأكيدات من الحائلي في وقتٍ سابق، على أنه طلب بعض الأسماء من لجنة الاستقطابات؛ مثل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح وصانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، من ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين على التوالي.

وفي هذا السياق.. قال الحائلي خلال كلمته بكلية جدة العالمية، اليوم الأربعاء: "كنت أريد أنا ونائبي أحمد كعكي، أن نتعاقد مع بعض النجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج)"؛ في إشارة إلى تحمل قيمة الصفقات بدلًا من لجنة الاستقطابات.

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وكشف رئيس العميد الاتحادي، عن أنهما لم يتمكنا من إتمام هذه الصفقات؛ لعدة أسباب أهمها: "عدم القدرة على دفع رواتب هؤلاء النجوم، بالإضافة إلى المسؤولية التضامنية".

وأضاف أنمار الحائلي في كلمته: "كيف نجلب لاعب لا نستطيع دفع رواتبه؟.. سيقوم بفسخ عقده مع الفريق بعد شهرين فقط، ويقدّم شكوى ضدنا أمام فيفا".

جدير بالذكر أن مجالس إدارات الأندية، أصبحت مجبرة على التوقيع على "المسؤولية التضامنية"، والتي تلزمهم بسداد جميع الديون المترتبة على النادي في فترة ولايتهم؛ وإلا يتعرضوا للمساءلة القانونية والمحاكمة القضائية.

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