فيديو | إنقاذ في آخر لحظة .. أرضية نافباخور كادت تتسبب في إصابة نجم الاتحاد

نجم الاتحاد كاد أن يسقط ويتعرض لإصابة قوية

كاد أحد نجوم نادي الاتحاد يتعرض لإصابة قوية، بسبب سوء أرضية استاد مركزي الذي سيستضيف مباراة الفريق أمام نافباخور الأوزبكي.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره نافباخور مساء غدٍ الخميس، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو، لمجموعة من لاعبي الاتحاد يقفون في منتصف ملعب المباراة، قبل تدريب الفريق الأخير.

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وخلال استكشاف أرضية الملعب، قام فيصل الغامدي لاعب وسط الفريق، بالركض بشكل مفاجئ، حيث كادت أن تتسبب سوء أرضية ملعب المباراة في إصابته، لأنه كاد أن يفقد توازنه ويسقط على الأرض، لولا أنقذ نفسه باللحظة الأخيرة.

وقام مشاري خان مدير الفريق بتوثيق سوء أرضية ملعب نافباخور، وذلك قبل انطلاق تدريبات الفريق، في ظل ظهورها بشكل غير جيد.