أخبار الاتحاد اليوم | محترف العميد "يستفز" صديقه الهلالي .. ونجم الفريق مستمر حتى 2029!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 24 من يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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في انتظار ثالثهما .. الاتحاد يُنهي التزاماته المالية بشأن الموسى والغامدي

نجح نادي الاتحاد في إغلاق ملف مستحقات شراء عقود سعد آل موسى وأحمد الغامدي، ثنائي الفريق المنضمان من نادي الاتفاق (طالع التفاصيل).

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الاتحاد يؤمن بقاء حامد الغامدي حتى عام 2029

زفّ الإعلامي الرياضي ماجد هود، بشرى سارة إلى جماهير نادي الاتحاد؛ بشأن مستقبل اللاعب حامد الغامدي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم "المعار" من الاتفاق.

هود أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، نجاح شركة الاتحاد في التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة فارس الدهناء؛ لتفعيل بند شراء الغامدي، بشكل نهائي.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن اللاعب الذي أطلق عليه اسم "المايسترو"، سيستمر في صفوف الفريق الاتحادي، حتى 30 يونيو من عام 2029.

عودة جماعية للمصابين .. 3 مفاجآت سارة في تدريبات الاتحاد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، 3 مفاجآت سارة؛ وذلك بالتزامن مع اشتعال المنافسة خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 (طالع التفاصيل).

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فيديو | "يا الإتي ما شاء الله!" .. محترف الاتحاد يستفز صديقه الهلالي بـ"أهزوجة العميد" بعد الفوز عليه

يبدو أن المنافسة بين الاتحاد والهلال في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، لم تقتصر على المستطيل الأخضر فقط؛ بل وصلت إلى الألعاب الإلكترونية أيضًا (طالع التفاصيل).

"الأهلي محطة وطمع أوروبي في نجوم الهلال والنصر" .. عودة كريم بنزيما ومحترفي روشن إلى القارة العجوز بين الحقيقة والتمني

"تحقيق النجاح صعب والمحافظة عليه أمر أصعب بكثير!"؛ فالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من جذب أنظار العالم أجمع، إلى مسابقتها الكروية المحلية "دوري روشن للمحترفين"، تواجه تحديًا كبيرًا للغاية الآن (طالع التفاصيل).