فيديو | "يا الإتي ما شاء الله!" .. محترف الاتحاد يستفز صديقه الهلالي بـ"أهزوجة العميد" بعد الفوز عليه

المنافسة بين الاتحاد والهلال "داخل وخارج" الميدان..

يبدو أن المنافسة بين الاتحاد والهلال في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، لم تقتصر على المستطيل الأخضر فقط؛ بل وصلت إلى الألعاب الإلكترونية أيضًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد أخرج الهلال من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه في دور ربع النهائي؛ إلى جانب احتلال العميد "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفارق الأهداف فقط عن الزعيم "المتصدر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو للاعب الأرجنتيني الشاب ماتيو بوريل، متوسط ميدان الفئات السنية بنادي الاتحاد؛ وهو يواجه أحد أصدقائه الهلاليين، في لعبة "FC25".

GOAL

وحسب هذا الفيديو المنتشر عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، انتصر بوريل على صديقه الهلالي، في كلاسيكو الكرة السعودية الإلكترونية؛ ليأخذ اللاعب الأرجنتيني يردد "أهزوجة" العميد الاتحادي.

اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 19 سنة أخذ يردد "يا الإتي ما شاء الله.. يا الإتي ما شاء الله"؛ وسط ابتسامة كبيرة من صديقة الهلالي، الذي تعرض للهزيمة.

وتعاقد الاتحاد مع ماتيو بوريل في صيف عام 2024، قادمًا من نادي بانفيلد الأرجنتيني؛ حيث قيل إنه سيتم قيده كلاعب أحنبي "تحت السن" في قائمة الفريق الأول؛ إلا أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية - حتى الآن -، ليتم وضعه ضمن أسماء الفئات السنية فقط.

جدير بالذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة ضمك، مساء يوم الإثنين القادم، على استاد "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية" في المحالة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.