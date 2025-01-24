"الأهلي محطة وطمع أوروبي في نجوم الهلال والنصر" .. عودة كريم بنزيما ومحترفي روشن إلى القارة العجوز بين الحقيقة والتمني

السعودية أبهرت العالم أجمع بالطفرة الهائلة في المسابقات المحلية..

"تحقيق النجاح صعب والمحافظة عليه أمر أصعب بكثير!"؛ فالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من جذب أنظار العالم أجمع، إلى مسابقتها الكروية المحلية "دوري روشن للمحترفين"، تواجه تحديًا كبيرًا للغاية الآن.

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هذا التحدي؛ يتمثل في محافظة السعودية على الأسماء العالمية التي نجحت في التوقيع معها، على مدار العامين الماضيين؛ بل وإضافة العديد من النجوم الكبار في عالم الساحرة المستديرة، إليها.

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وبدأت الثورة الرياضية الكبرى في ملاعب كرة القدم السعودية، في يناير من عام 2023؛ عندما وقع المسؤولون مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صفقة هزت العالم أجمع.

أعقب رونالدو.. قدوم العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة، وتحديدًا في صيف عام 2023؛ مثل: نيمار جونيور "الهلال"، كريم بنزيما "الاتحاد"، ساديو ماني "النصر"، رياض محرز "الأهلي" وغيرهم الكثير.

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وبعد عامٍ ونصف أو اثنين؛ بدأت الأحاديث تتزايد عن رغبة عدد من هؤلاء النجوم، في العودة إلى "القارة العجوز"، بالإضافة إلى مطاردة أندية أوروبية لأسماء بعينها، من محترفي دوري روشن السعودي للمحترفين.

لذلك.. سيكون على المسؤولين عن الرياضة السعودية أن يتعاملوا مع هذا "الملف الساخن"، ويثبتوا للجميع أن هذه الثورة الكبيرة في مسابقة دوري روشن، ليست مجرد مرحلة وقتية وإنما هي خطة مستدامة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الأسماء العالمية "الناشطة" في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ والتي ارتبطت بالعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا، خلال الفترة القادمة..