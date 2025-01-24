في انتظار ثالثهما .. الاتحاد يُنهي التزاماته المالية بشأن الموسى والغامدي

تبقى ملف واحد أمام الاتحاد .. هل سيحسمه؟

نجح نادي الاتحاد في إغلاق ملف مستحقات شراء عقود سعد آل موسى وأحمد الغامدي، ثنائي الفريق المنضمان من نادي الاتفاق.

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وكان العميد قد حصل على خدمات الموسى والغامدي على سبيل الإعارة الموسم الماضي من نادي الاتفاق، قبل الاستقرار على شراء عقديهما بشكل نهائي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الاتحاد عرض سداد الدفعات المتبقية التي تفوق 20 مليون ريال من انتقال الغامدي والموسى، دون دفع القيمة كاملة، هو ما لقي موافقة من جانب مسؤولي الاتفاق.

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ويعتمد الاتحاد على الموسى بشكل كبير خلال الموسم الحالي، ولكن أحمد الغامدي يُعاني من قلة المشاركات، في ظل عدم قناعة مدربه الفرنسي لوران بلان بما يقدمه في التدريبات –وفقًا لتصريحاته-.

وتبقى أن يحسم مسؤولي العميد الفترة المقبلة، ملف ضم لاعب الوسط حامد الغامدي، الذي تم الحصول عليه من الاتفاق على سبيل الإعارة، مع وجود بند بإمكانية شراء عقده بشكل نهائي، خاصة وأن بلان يعتمد عليه أيضًا.