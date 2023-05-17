أخبار الاتحاد اليوم | العميد يتعرض للظلم في الكلاسيكو .. واكتساح على نجوم الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 مايو 2023.

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تم تشويه الكلاسيكو! .. جمهور الهلال يعتدي على لاعبي الاتحاد وفهد بن نافل ينقذ الموقف

أمتع لاعبو الهلال والاتحاد الجماهير ليلة أمس الثلاثاء بمباراة كلاسيكية رائعة، لكن أبت قلة من جماهير الزعيم إلا أن تشوه هذه المتعة وتخرج بالمباراة بعيدًا عن الروح الرياضية. " اقرأ التفاصيل"

شيم الكبار .. موقف رائع من ياسر الشهراني تجاه جمهور الاتحاد "الغاضب" في الكلاسيكو

رغم بعض اللقطات التي غابت عنها الروح الرياضية في كلاسيكو الهلال والاتحاد، ليلة أمس الثلاثاء، إلا أن ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الزعيم، أبى إلا أن يثبت أن شيم الكبار حضرت كذلك. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "قذر" .. كلمات مهينة من إعلامي أثناء خروج عبدالرزاق حمد الله من الملز تشعل ثورة

واقعة غريبة تعرض لها المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، أثناء مغادرته لاستاد الملز عقب نهاية الكلاسيكو، دفعت جماهير ناديه لمطالبة إدارة النادي لاتخاذ الإجراءات القانونية دفاعًا عنه. "اقرأ التفاصيل"

بين السخرية ومطالب إيقافه .. أحمد حجازي تحت مقصلة الجمهور عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد

يعد المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، أحد أكثر المتضررين على المستوى الفردي من كلاسيكو الهلال بالأمس، إذ وقع بعده تحت مقصلة الجماهير. "اقرأ التفاصيل"

كارثة في الاتحاد تسعد النصر .. أحمد شراحيلي مهدد بعقوبة قاسية وحل وحيد أمامه!

أثار النجم الدولي أحمد شراحيلي، قلب دفاع نادي الاتحاد، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

أثبت بصق أحمد شراحيلي على ميشايل؟ .. مفاجآت في تقرير مراقب كلاسيكو الهلال والاتحاد

كشفت صحيفة "الرياضية" عن التفاصيل التي قام مراقب الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في بتدوينها في تقريره، المقدم لرابطة الدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

هل يتم سحب لقب الكأس من الهلال ويحصل الاتحاد على نقاط الكلاسيكو؟ .. مفاجآت قانونية مدوية

لا حديث في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، إلا على قضية "أهلية" مشاركة النجم الدولي محمد كنو، مع نادي الهلال، في ديربي الرياض الكبير أمام النصر. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | تصويت صراع الخماسي الأفضل .. الاتحاد يكتسح وكوييار ينقذ سمعة الهلال

اقترب دوري روشن موسم 2022-2023 من نهايته، وسط تألق عدد كبير من اللاعبين، خاصة لاعبي الاتحاد متصدر الدوري، والهلال وصيف دوري أبطال آسيا، ووصيف كأس العالم للأندية. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الحكم ظلم الاتحاد أمام الهلال في الكلاسيكو

كشف الحكم السابق صالح الشهري، عن تعرض نادي الاتحاد للظلم في كلاسيكو الهلال، في الجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأشار الشهري خلال تصريحات لموقع "سبورت 24" إلى أن الحكم كان له تأثير في نتيجة المباراة، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الاتحاد.

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