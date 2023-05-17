أثبت بصق أحمد شراحيلي على ميشايل؟ .. مفاجآت في تقرير مراقب كلاسيكو الهلال والاتحاد

زهيرة عادل
Ahmed Sharahili - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
الهلالالإتحاددوري روشن السعوديأحمد شراحيليMichael

تقرير مراقب اللقاء حمل بعض المفاجآت في ظل الأحداث الساخنة التي شهدها الكلاسيكو

كشفت صحيفة "الرياضية" عن التفاصيل التي قام مراقب الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في بتدوينها في تقريره، المقدم لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الكلاسيكو شهد أحداثًا ساخنةً بالأمس، بدايةً من مشادات بين اللاعبين واشتباكات، وصولًا لشغب بعض الجماهير في المدرجات، في ظل اشتعاله في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل للزعيم في الدقيقة 4+90، سجله البرازيلي ميشايل ديلجادو، منح نقطة التعادل للأزرق.

ووفقًا لـ"الرياضية" فإن المراقب لم يدون أي شيء بخصوص واقعة اتهام جماهير الهلال لمدافع العميد أحمد شراحيلي بالبصق على ميشايل، وبذلك يحصل الأول على صك براءة بشكل غير مباشر من مزاعم المنافس واتهامه بالقيام بتصرفات مشينة، تسيء للدوري السعودي أمام الأجانب.

لكن في المقابل، أدان تقرير المراقب جمهور الاتحاد، إذ دوّن قيامهم برمي أربع قوارير مياه وحذاءين تجاه ميشايل، أثناء احتفاله بهدف التعادل.

جدير بالذكر أن التعادل الكلاسيكو أعاد النصر للمنافسة على اللقب، إذ تفصله ثلاث نقاط فقط عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، بينما يقبع الزعيم في المركز الرابع بـ50 نقطة وخسر سباق المحافظة على لقبه بشكل رسمي.

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