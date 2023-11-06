أخبار الاتحاد اليوم | اعتداء على كريم بنزيما في العراق وهولندي الأقرب لخلافة نونو سانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق السادس من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق السادس من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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يحظى بتأييد جماهيري .. مدرب عربي يعرض نفسه على الاتحاد لخلافة نونو سانتو رسميًا

بينما تبحث إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي عن بديل للبرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، هناك من عرض نفسه على النادي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

ليس نونو سانتو ولا أنمار الحائلي .. جمهور الاتحاد يصب جم غضبه على "مسؤول جديد" عقب السقوط أمام القوة الجوية

كلما مر الوقت على وضع الاتحاد السعودي الحالي، كلما انضم أشخاص جدد لثورة الغضب الجماهيري، إذ أن هناك من انضم للقائمة المرفوضة بجانب أنمار الحائلي؛ رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي الجداوي، والبرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

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على طريقة الهلال .. جمهور القوة الجوية يقلل من الاتحاد ويعتدي على كريم بنزيما!

يبدو أن جمهور القوة الجوية العراقي كان لديه ثقة كبيرة في فوز فريقه أمام الاتحاد السعودي، لذلك قرر أن يقلل من العميد مبكرًا وقبل انطلاق اللقاء. (طالع التفاصيل)

فيديو | إخراج كريم بنزيما من ملعب مباراة الاتحاد والقوة الجوية تحت حراسة الأمن

فاجأت الجماهير، النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي؛ بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة فريقه أمام القوة الجوية العراقي. (طالع التفاصيل)

"عمل في برشلونة" .. الاتحاد يختار خليفة نونو سانتو "المحتمل"

بات الإعلان عن "إقالة" البرتغالي نونو سانتو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قريبًا للغاية. (طالع التفاصيل)

رغم كل الأعذار .. Game Over نونو سانتو!

خسر الاتحاد أمام القوة الجوية في العراق .. الخسارة واردة وغالبًا لن تؤثر على حظوظ الفريق في التأهل للدور القادم بعد جمعه 9 نقاط في الجولات الـ3 الأولى، لكن أن تكون بمثل هذا الشكل المحرج والمخجل! ذلك غير مقبول أبدًا. (طالع التفاصيل)

القوة الجوية يُحرج الاتحاد ويدق مسمارًا جديدًا في نعش نونو سانتو

ألحق القوة الجوية العراقي الخسارة الأولى بالاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا، وذلك حين هزمه 2-0 في مباراة الجولة الرابعة على ملعب فرانسوا توما الحريري في إربيل، ليزيد من الوضع الصعب الذي يعيشه مدربه نونو سانتو في ظل تراجع النتائج في دوري روشن. (طالع التفاصيل)

تمثال جديد أمام الاتحاد .. العراقيون يُفسرون قبل تكرار أزمة سباهان

يبدو أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار سباهان الإيراني خاسرًا أمام الاتحاد السعودي في مباراة الفريقين التي ألغيت في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا أقلقت المسؤولين في القوة الجوية العراقي من تكرار الأزمة في مباراة ملعب فرانسوا توما حريري. (طالع التفاصيل)

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